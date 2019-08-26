В Алтайском крае в 2019 году планируют капитально отремонтировать более 300 жилых домов

Всего план 2019 года предусматривает капитальный ремонт 331 многоквартирного дома на территории 51 муниципального образования Алтайского края. Стоимость работ составляет 1,2 млрд рублей.

Как рассказали в пресс-службе правительства Алтайского края, на сегодняшний день фонд капремонта завершил работы в 140 многоквартирных домах в муниципалитетах региона.

Там полностью выполнили план по замене лифтового оборудования, на части объектов завершили ремонт кровли, фундаментов и фасадов или обновили инженерные системы. Так, регоператор после капитальной замены кровли принял дома в Новоалтайске, поселке Кировский Локтевского района, Барнауле, Рубцовске, селе Топчиха Топчихинского района. В Родинском, Немецком национальном, Шелаболихинском и Мамонтовском районах по краткосрочному плану заменили внутридомовые инженерные системы.

Сейчас работы продолжают еще в 19 муниципальных образованиях — Алейске, Барнауле, Бийске, Новоалтайске, Рубцовске, Яровом, ЗАТО Сибирский, Камне-на-Оби, а также в Благовещенском, Ельцовском, Змеиногорском, Зональном, Кулундинском, Локтевском, Павловском, Первомайском, Тальменском, Угловском, Усть-Пристанском районах. В домах капитально ремонтируют кровли, фундаменты, фасады и внутридомовые инженерные системы.

По данным пресс-службы краевого правительства, всего план 2019 года предусматривает капитальный ремонт 331 многоквартирного дома на территории 51 муниципального образования региона. Плановая стоимость работ составляет 1,2 млрд рублей.

Отметим, что ремонт 269 домов курирует фонд капремонта Алтайского края, остальные обновят на средства собственников. В министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства подчеркнули, что из 62 многоквартирных домов, собственники жилых помещений в которых копят деньги на спецсчетах, отремонтировали четыре объекта.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» писал, что в Новосибирской области в 2019 году капитально отремонтируют порядка 700 многоквартирных домов. На эти цели будет направлено порядка 2 млрд рублей.

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