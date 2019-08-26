Спорткары, чирлидерши и гонки по трассе Formula 1 — сотни новосибирцев посетили общегородской праздник на берегу Оби. Гостей ежегодного торжества ожидали бесплатные развлечения, выставка спортивных автомобилей и концерт.

24 августа более 800 новосибирцев посетили ежегодный праздник «Ясные гонки» на берегу Оби — на территории ЖК «Ясный берег». Помимо заездов по трассе, гостей ждала разнообразная развлекательная программа, тематическая выставка и выступление одного из самых востребованных битбоксеров России.

«Ясные гонки» проходят в Новосибирске уже второй раз. Дети на бесшумных веломобилях соревнуются в заездах по трассе, полностью повторяющей Formula 1. Уникальный объект открыли год назад на территории ЖК «Ясный берег».

Старт гонкам дал заместитель главы администрации Ленинского района Вадим Гертер. А с напутственным словом к маленьким гонщикам обратился член совета директоров ООО «АКВА СИТИ», организатор мероприятия Владимир Мартыненков.

Всего в заездах участвовали 24 ребенка от 8 до 11 лет. Как подчеркивают организаторы, заявку на участие мог подать любой желающий, не только из числа жителей города-парка. Кроме того, на протяжении всей гонки велась онлайн-трансляция заездов.

Не осталась без внимания гостей праздника и выставка спортивных автомобилей. Стритрейсеры Новосибирска предоставили для экспозиции 10 эффектных спорткаров, с которыми можно было сфотографироваться.

Организатор постарались сделать мероприятие нескучным не только для ребятишек, но и для их родителей. Специально для взрослых были организованы гонки на радиоуправляемых машинках.

С самыми маленькими гостями праздника играли аниматоры, а настроение им создавали художники аквагрима. Для детей постарше работала VR-зона, где с помощью шлема и специального кресла можно было поучаствовать в виртуальных гонках.

Подростки же получили уникальный шанс поучаствовать в мастер-классе от популярного голоса house-сцены в России — MC и битбоксера SevenEver. После чего, англоязычный музыкант дал концерт, в программу которую вошли его авторские треки. На сцене также выступили призеры международных фестивалей по брейк-дансу Da funky style и профессиональная команда чирлидеров Berry team.

0+

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.