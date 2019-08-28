АО «РЭС»: модернизация оборудования повысит качество электроснабжения

В акционерном обществе «Региональные электрические сети» особое внимание уделяется внедрению инновационных технологий и инструментов для повышения эффективности учета потребления электроэнергии. В частности, в АО «РЭС» активно внедряется автоматизированная информационно-измерительная система контроля и учёта потребления электрической энергии бытового потребителя (АИИС КУЭ БП), а также система дистанционного сбора данных (ДСД) на базе интеллектуальных приборов учёта электрической энергии.

В рамках долгосрочной комплексной программы по работе с потерями электрической энергии в АО «РЭС» активно устанавливаются интеллектуальные системы технического учёта электроэнергии в распределительных подстанциях 10/0,4кВ.

Установка таких «умных» счетчиков на энергообъектах позволит контролировать параметры качества электроснабжения потребителей, анализировать потребление электрической энергии при помощи передачи данных в современный программный комплекс «Энергосфера», выявлять очаги потерь электроэнергии и дистанционно их локализовать. С внедрением этих систем учёта у специалистов по работе с потерями АО «РЭС» появится возможность оперативно выявлять хищения электроэнергии и пресекать их.

На 2019 год запланировано установить 509 измерительных комплексов технического учета на объектах электросетевого хозяйства АО «РЭС».

В качестве примера активной работы по внедрению современных систем технического учета в распределительных сетях 10/0,4кВ может служить реализация мероприятий в рамках инвестиционной программы 2019 года филиалом АО «РЭС» «Черепановские электрические сети» в городах Бердске и Искитиме.

Так, в начале августа в Бердске начаты работы по монтажу систем технического учета электроэнергии в распределительных подстанциях 10кВ, которые включают в себя замену измерительных трансформаторов тока, установку микропроцессорных счётчиков и модемов, а также системы дистанционного сбора данных (ДСД) и ещё целый комплекс работ по модернизации подстанций.

Все работы: проектно-изыскательские, строительно-монтажные и пуско-наладочные, производятся силами персонала филиала АО «РЭС» «Черепановские электрические сети» без привлечения подрядных организаций, что позволяет оперативно внедрять комплексы учета за счёт сокращения сроков приемки и доработки.

В 2019 году в городе Бердске запланированы работы по модернизации и оснащению системами технического учёта в 12 распределительных подстанциях.

Внедрение автоматизированных интеллектуальных систем технического учёта электрической энергии на подстанциях всех классов напряжения позволит осуществлять ежедневный контроль качества и оперативно определять нарушения учёта электрической энергии, тем самым максимально сократить объем незаконного потребления электрической энергии, а значит и снизить нагрузку на электрические сети. Это, безусловно, повысит надежность и качество электроснабжения потребителей.

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