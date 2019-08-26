Единственный в Красноярске «Ашан» планируют закрыть в конце сентября 2019

В Красноярске закрывается единственный гипермаркет французской торговой сети «Ашан». Последний день работы магазина — 30 сентября 2019 года.

Как пишут ДЕЛА.ru со ссылкой на пресс-службу «АШАН Ритейл Россия», магазин в Красноярске входил в список из порядка 30 торговых точек, которые планировались к закрытию в 2019 году.

«Решения принимаются по каждому отдельному магазину и не стоит их масштабировать на все точки сети. Планы по закрытию не связаны с конкретными форматами или городами. Решение основано исключительно на показателях эффективности», – прокомментировали в пресс-службе компании.

По данным местных СМИ, закрытие гипермаркета связано с тем, что французский продуктовый ритейлер «Ашан», входящий в десятку крупнейших компаний на российском рынке, проводит реорганизацию бизнеса в России и закрывает нерентабельные торговые объекты.

В настоящее время в гипермаркете проводится распродажа товарных остатков. Отметим, что магазин сети «Ашан» в Красноярске работал в торговом центре «Зеленый» на площади 7200 квадратных метров. Он был открыт в середине января 2018 года.

Кроме того, «АШАН Ритейл Россия» опроверг ранее появившуюся информацию в средствах массовой информации о якобы планируемых массовых закрытиях магазинов. Как пояснили в компании, «у нас нет, и никогда не было планов по уходу из России».

Напомним, ранее «Континент Сибирь» сообщал, что в октябре «Ашан» съезжает из ТРЦ Galaxy и ТЦ «Волна» и покидает Барнаул. Одна из возможных причин – гипермаркет не выдержал конкуренции с питерской сетью «Лента».

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