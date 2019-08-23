Омские коммерсанты попросили прокуроров проверить их бизнес

Компания «Омск Карбон Могилев», входящая в состав подконтрольной бизнесмену Валерию Каплунату «Омск Карбон Групп», обратилась в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь с просьбой проверить их бизнес.

Завод по производству технического углерода компания «Омск Карбон Групп» начала строить в Могилеве 5 лет назад. Пробный запуск завода намечен на октябрь-ноябрь 2019 года. С начала строительства предприятия омские коммерсанты столкнулись с жестким противодействием со стороны белорусских общественников, которые полагают, что завод нанесет ущерб местной экологии. В частности, в интернете начали появляться анонимные сообщения о том, что оборудование нового предприятия может не соответствовать технологическим требованиям.

В итоге руководство «Омск Карбон Могилев» обратилось в Генеральную прокуратуру Беларуси с просьбой проверить предприятие и дать экспертное заключение. «Таким образом, руководство надеется, что до жителей Могилевской области после прокурорской проверки будет донесена действительно объективная информация», — говорится в официальном сообщении «Омск Карбон Могилев» в соцсети «ВКонтакте». Представители компании добавили, что предприятие готово оказывать прокурорам содействие при проведении проверки, предоставив все необходимые документы, в том числе и по закупкам оборудования. Кроме того, компания просит надзорный орган «проверить действия так называемых «экологических активистов», в последнее время «атаковавших» предприятие». Реакция белорусских прокуроров на необычную просьбу пока неизвестна.

Иностранное общество с ограниченной ответственностью «Омск Карбон Могилев» входит в состав «Омск Карбон Групп», председателем Совета директоров которого является известный омский бизнесмен Валерий Каплунат.

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