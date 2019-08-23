Приставы приостановили работу аварийного теплового пункта в Искитиме Новосибирской области

Судебные приставы почти на месяц приостановили деятельность центрального теплового пункта МУП «Теплосеть» в Искитиме. Специалисты выявили нарушения правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок.

Как сообщает пресс-служба УФССП по Новосибирской области, специалистом Сибирского управления Ростехнадзора при выездной внеплановой проверке на объекте муниципального унитарного предприятия «Теплосеть» были выявлены нарушения правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок.

Так, сотрудником Ростехнадзора установлено отсутствие паспортов на водоводяные подогреватели, без которых работа теплопотребляющей установки не допускается. Кроме того, данное оборудование эксплуатируется без проведения технического освидетельствования. Также в ЦТП используются неисправные манометры, а сама строительная конструкция здания содержится в неисправном состоянии — разрушена кирпичная кладка несущей наружной стены объекта.

В результате этого, Искитимский районный суд признал предприятие виновным в совершении административного правонарушения и назначил наказание в виде административного приостановления эксплуатации тепловой энергоустановки на 25 суток.

По информации пресс-службы судебных приставов, опечатать тепловой пункт приставам удалось не сразу, так как на ЦТП произошла поломка оборудования – внутри и вокруг здания все было залито водой. После того как неполадки были устранены, а также ликвидированы последствия случившегося сотрудники ведомства вручили все необходимые документы руководству предприятия.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» писал, что судебные приставы по Кемеровскому району приостановили работы в еще одном вентиляционном штреке и эксплуатацию проходческого комбайна на шахте «Анжерская-Южная» из-за нарушений правил промышленной безопасности.

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