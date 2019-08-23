Белоруссия временно запретила ввоз КРС из Новосибирской области

Белоруссия с 23 августа ввела временные ограничения на ввоз крупного рогатого скота (КРС) из Новосибирской области из-за зарегистрированных случаев заразного узелкового дерматита.
Как пишет ТАСС со ссылкой на сообщение департамента ветеринарного и продовольственного надзора минсельхозпрода Белоруссии, на территории Новосибирской области зарегистрирован случай заболевания крупного рогатого скота заразным узелковым дерматитом.
«В связи с этим с 23 августа введены временные ограничения на ввоз в республику Беларусь из Новосибирской области КРС, диких, зоопарковых и цирковых крупных жвачных парнокопытных, а также их мяса, субпродуктов, кожевенного, рогокопытного, кишечного сырья, охотничьих трофеев», — говорится в заявлении.
Министерство сельского хозяйства и продовольствия республики Беларусь также поручило принять дополнительные меры контроля по обеспечению биологической защиты животноводческих комплексов всех форм собственности.
Напомним, ранее «Континент Сибирь» писал, что в середине июля республика Беларусь и Новосибирская область заключили соглашение о сотрудничестве, активизируя работу по целому ряду ключевых направлений на период 2019-2021 годов.