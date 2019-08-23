Как стало известно «Континенту Сибирь», с 26 августа экс-глава новосибирского филиала банка ВТБ Вячеслав Брюханов возглавит банк «Открытие» в Омской области.

Напомним, что Вячеслав Брюханов имеет большой опыт работы в банковском бизнесе. Свою карьеру в этом секторе он начинал в Инвестиционном Городском Банке (на тот момент принадлежавшем ГК «Лэнд»). С 2003 по 2007 год он занимал должности от начальника отдела по кредитованию юридических лиц до руководителя дирекции по корпоративному бизнесу. С 2008 по 2013 год он был заместителем управляющего по корпоративному бизнесу новосибирской дирекции ОАО «МДМ Банк». В июне 2013 года было объявлено о назначении господина Брюханова заместителем управляющего в Новосибирском филиале Россельхозбанка. Уже в августе того же года Вячеслав Брюханов стал руководителем филиалом Банка Москвы в Новосибирске. После интеграции этого банка в структуру ВТБ Вячеслав Брюханов стал директором объединенного филиала в Новосибирске. В апреле 2018 года стало известно о том, что Вячеслав Брюханов покинул ВТБ и стал работать во Всероссийском банке развития регионов (ВБРР).

Предполагается, что к обязанностям главы банка «Открытие» в Омской области Вячеслав Брюханов приступит уже в понедельник 26 августа.

На момент подготовки публикации Вячеслав Брюханов был недоступен для комментариев.

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