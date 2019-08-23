Лесные пожары продолжают бушевать на территории Сибири

Пожары уничтожают леса уже на протяжении почти двух месяцев. По официальным сведениям Авиалесохраны, огонь прошел около 8,5 млн га тайги в регионах Сибири и Якутии.

По данным регионального Лесопожарного центра, на сегодняшний день на территории России действует 136 лесных пожаров, по которым проводится активное тушение, на площади почти 44 тыс. га. Так, площадь пожаров в Красноярском крае составляет 23,4 тыс. га, в Иркутской области действует 4 возгорания на площади 823 га.

Однако «львиная доля» лесных пожаров приходится на так называемую зону контроля, где огонь не тушат по решению региональной комиссии по ЧС. Сейчас там действует 81 возгорание, причем 50 из них приходится на Красноярский край, на площади 873 тыс. га Чиновники посчитали, что возможный ущерб от огня ниже планируемых затрат на тушение.

Таким образом, огнем до сих пор охвачено порядка 1,1 млн га леса в Сибири. Еще около 550 тыс. га тайги охвачено огнем в Якутии, которая не входит в Сибирский федеральный округ. Всего же, с начала 2019 года, по официальным сведениям Авиалесохраны, огонь прошел около 8,5 млн га леса в регионах СФО и Якутии.

Напомним, леса в Сибири горят уже около двух месяцев. Основную часть пожаров решено не тушить из-за того, что это экономически нецелесообразно. Региональные комиссии по ЧС могут решитьт не тушить лес, если огонь не угрожает населению, а прогнозируемый ущерб меньше планируемых затрат на борьбу с пожарами.

Не так давно смог от лесных пожаров окутал часть регионов Сибири. Например, дымка с запахом гари стояла в Новосибирской области около недели и развеялась только в минувшие выходные. Жители же Красноярского края и Иркутской области продолжают задыхаться. На своих страничках в Instagram люди выкладывают задымленные пейзажи городов и районов, и просят правительство наконец-то обратить внимание на проблему и принять хоть какие-то меры.

Стоит отметить ,что в стороне от масштабной проблемы не осталось российское отделение Гринпис. Организация начала сбор подписей под обращением к Госсовету РФ с требованием принять срочные меры, чтобы справиться с лесными пожарами в Сибири и на Дальнем Востоке и с их последствиями.

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