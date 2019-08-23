Синоптики обещают в Новосибирске теплые, но пасмурные выходные

В Новосибирск под конец лета пришла по-настоящему осенняя погода. Температура воздуха на выходных будет чуть выше +20 °С, возможны дожди и грозы.

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, в пятницу, 23 августа, температура днем поднимется до +19..+21 °С, облачно с прояснениями. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 4-9 м/с. Днем возможны гроза и небольшой дождь.

В субботу, 24 авгута, погода немного улучшится. Столбики термометров ночью покажут +9..+11 °С, днем +22..+24 °С. Ветер сменит свое направление на юго-западное. Ночью синоптики прогнозируют небольшой дождь, а вот днем осадков не ожидается.

В воскресенье, 25 августа, погода существенно не изменится. Температура ночью составит +11..+13 °С, днем воздух прогреется до +21..+23 °С. Осадков в этот день не предвидится.

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