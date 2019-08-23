Добьется ли экс-глава Счетной палаты Татьяна Давыденко восстановления в должности через суд?

Одна из фигуранток «лесного скандала» вокруг губернатора Красноярского края Александра Усса Татьяна Давыденко, ранее возглавлявшая Счетную палату Красноярского края, добивается своего восстановления в должности через суд. Удастся ли ей достичь желаемого и как эта ситуация отразится на Законодательном собрании и на краевой прокуратуре — структурах, принимавших участие в ее увольнении, — в материале «Континента Сибирь».

Центральный районный суд Красноярска принял к рассмотрению иск бывшего руководителя Счетной палаты Красноярского края Татьяны Давыденко к региональному Законодательному собранию и самой Счетной палате. Суть претензий в документации по делу не уточняется, однако по имеющейся информации, экс-глава пытается оспорить свое увольнение.

Напомним, что решение об отставке Давыденко было принято краевым парламентом 11 июля почти единогласно. При этом обсуждение велось кулуарно: всю прессу при рассмотрении этого вопроса вывели из зала, а традиционную прямую трансляцию заседания отключили.

Татьяна Давыденко возглавляла Счетную палату Красноярского края с 2011 года. В конце мая нынешнего года она дала интервью телеведущему Андрею Караулову, заявив о массовых хищениях леса в регионе при потворстве краевых властей, а спустя некоторое время заявила об угрозах в ее адрес. Губернатор края Александр Усс отреагировал на это интервью, пообещав изучить материалы Счетной палаты и при необходимости принять меры.

Напомним, что свой доклад об итогах проверки лесной отрасли, где говорилось о нарушениях со стороны министерства лесного хозяйства, Татьяна Давыденко представила в Законодательном собрании 4 июня. Впрочем, парламентарии восприняли заявления главы палаты скептически, заявив, что она преследует семейные интересы и якобы действует в интересах компании «Аэропром», принадлежащей ее дочери. После отчета началась прокурорская проверка, которая выявила превышение полномочий со стороны Давыденко, результатом чего и стала ее отставка.

Депутат Законодательного собрания Красноярского края Илья Зайцев сообщил, что, по его информации, дело о судебном иске «находится на изучении председателя и юридического управления». Оценивать перспективы заявления он отказался, выразив лишь мнение, что спор носит не политический, а юридический характер «и касается только соответствия условий увольнения требований законодательства».

Депутат Законодательного собрания Красноярского края, руководитель фракции «Патриоты России» Иван Серебряков уверен в успехе искового заявления. При этом, по его мнению, судебное решение может иметь серьезные последствия для законодательной власти региона. «Если мы исходим из того, что суд будет объективным и не ангажированным, то трудно представить ситуацию, чтоб иск не был удовлетворен. При увольнении Давыденко, на мой взгляд, было нарушено все что можно. Согласно регламенту, отстранение от должности может происходить по представлению прокурора, однако он принес в ЗС только информационную записку. Также не была создана положенная по закону конфликтная комиссия, вместо этого вопрос был рассмотрен только двумя комитетами Законодательного собрания. Но какое отношение к делу имеет, например, комиссия по государственному устройству, в чьем ведении в основном вопросы взаимодействия с муниципалитетами? Помимо краевых нормативных актов, есть ведь еще Трудовой кодекс, где четко прописано, что невозможно уволить человека, находящегося на больничном, — однако произошло именно так. Поэтому сомнений в судебном решении в пользу Давыденко у меня нет — если не в районном, то в судах высшей инстанции, вплоть до Верховного, — полагает парламентарий. — Но после того как суд встанет на сторону Давыденко, могут возникнуть обоснованные вопросы к компетентности ЗС и лично его председателя, к его юридическому управлению, да и к прокурору тоже. Можно сказать, что у нас нет прецедентов, чтобы суд восстанавливал в должности чиновника такого уровня, но ведь у нас и случаев увольнений с таким количеством нарушений не было. Так что здесь имеет место не просто иск в суд, а ситуация с далеко идущими последствиями».

Депутат Законодательного собрания края на протяжении четырех созывов, а ныне издатель «Красноярской газеты» Олег Пащенко отмечает, что судебный иск Давыденко был подан в период обострения ситуации вокруг губернатора Красноярского края Александра Усса. «У нас уже прошло несколько митингов за отставку Усса. Но то, как они были организованы, что на них не звучало никакой критики в адрес федеральных властей, заставляет задуматься, что интересанты таких мероприятий находятся в Москве. И выступления Давыденко, произошедшие в это же время, можно воспринимать как часть того же процесса. В ее докладах были приведены реальные факты, но ее мотивы не выглядят справедливыми. Однако я выступал против отставки Давыденко. Считаю, ее необходимо было оставить в должности хотя бы до осени. Завершение разбирательств все же дало какое-то представление о том, что происходит в крае, и региону это пошло бы на пользу», — рассуждает Пащенко.

Политолог Сергей Комарицын в интервью местным СМИ скептически отнесся к заявлениям экс-главы счетной палаты. «История с Давыденко стала частью целенаправленной информационной кампании, в которой технологично используется эмоциональный фон. Это накладывается на состояние общественного мнения, рост протестных настроений и недовольства властью. Поэтому многими Давыденко воспринимается как жертва, человек, пострадавший за гражданскую позицию. Однако это не так. С ситуаций в лесной отрасли, безусловно, надо разбираться. Но это совсем другая история», — полагает он.

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