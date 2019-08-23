Обновленная версия мобильного приложения для Новосибирского зоопарка поможет купить билеты онлайн

Компания «Дата Ист» выпустила обновленную версию мобильного приложения для Новосибирского зоопарка имени Р.А. Шило — «Зоопарк Нск». Теперь жители и гости города смогут не только сориентироваться на обширной территории учреждения, но и купить билеты онлайн.

Согласно информации, размещенной на официальной странице новосибирского зоопарка в соцсетях, приложение «Зоопарк Нск» разработано на двух платформах Apple iOS и Android, на русском и английском языках («Zoo Nsk»). Оно не требует наличия интернета, ведь его можно установить дома заранее. С помощью приложения посетители могут определить свое местоположение, найти животное на карте и прочитать краткое описание о нем, узнать стоимость аттракционов и услуг проката.

Для удобства пользователей добавлена возможность приобретения билетов в зоопарк через приложение.

Сегодня в Новосибирском зоопарке содержится более 11 000 животных и птиц. Это один из крупнейших зоопарков в стране, его площадь составляет 65 га. Приложение «Зоопарк Нск» было разработано в 2014 году.

Отметим, что новая версия приложения вышла накануне Дня рождения Новосибирского зоопарка, который отмечается 25 августа. Приложение «Зоопарк Нск» стало результатом совместной работы сотрудников компании «Дата Ист» и Новосибирского зоопарка.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» рассказывал, что в начале августа 2017 года в новосибирском зоопарке открыли памятник бессменному его директору Ростиславу Шило. Скульптуру установили на берегу лебединого озера.

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