Обновленная версия мобильного приложения для Новосибирского зоопарка поможет купить билеты онлайн

Ольга Щетинкина
 
Обновленная версия мобильного приложения для Новосибирского зоопарка поможет купить билеты онлайн

Компания «Дата Ист» выпустила обновленную версию мобильного приложения для Новосибирского зоопарка имени Р.А. Шило — «Зоопарк Нск». Теперь жители и гости города смогут не только сориентироваться на обширной территории учреждения, но и купить билеты онлайн.

Согласно информации, размещенной на официальной странице новосибирского зоопарка в соцсетях, приложение «Зоопарк Нск» разработано на двух платформах Apple iOS и Android, на русском и английском языках («Zoo Nsk»). Оно не требует наличия интернета, ведь его можно установить дома заранее. С помощью приложения посетители могут определить свое местоположение, найти животное на карте и прочитать краткое описание о нем, узнать стоимость аттракционов и услуг проката.

Для удобства пользователей добавлена возможность приобретения билетов в зоопарк через приложение.

Сегодня в Новосибирском зоопарке содержится более 11 000 животных и птиц. Это один из крупнейших зоопарков в стране, его площадь составляет 65 га. Приложение «Зоопарк Нск» было разработано в 2014 году.

Отметим, что новая версия приложения вышла накануне Дня рождения Новосибирского зоопарка, который отмечается 25 августа. Приложение «Зоопарк Нск» стало результатом совместной работы сотрудников компании «Дата Ист» и Новосибирского зоопарка.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» рассказывал, что в начале августа 2017 года в новосибирском зоопарке открыли памятник бессменному его директору Ростиславу Шило. Скульптуру установили на берегу лебединого озера.

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