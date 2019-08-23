В этом году старейшее новосибирское предприятие МУП «Горводоканал» отмечает свое 90-летие. По традиции сотрудники компании отпраздновали юбилей конкурсом профессионального мастерства «Лучший по профессии». Корреспонденты «Континента Сибирь» побывали на празднике труда и стали свидетелями виртуозной работы экскаваторщиков, электрогазосварщиков и электромонтеров.

Профессионализм не прольешь

Конкурс профессионального мастерства среди работников новосибирского Горводоканала по традиции, заложенной еще в 2007 году, проходил в зоне очистных сооружений канализации неподалеку от поселка Кудряши. На огромной территории, отделенной от очистных сооружений высоким забором, помимо сцены, выставки изделий из металла и труб, созданных горводоканальцами, палаток с едой и развлечениями для детей, были сформированы рабочие места для участников конкурса — электриков, газосварщиков и слесарей. На отдельной площадке соревновались в мастерстве экскаваторщики.

В этом году за звание лучшей боролись 12 бригад. Для конкурса было разработано специальное задание, куда организаторы постарались заложить элементы основных процессов, которые чаще всего приходится выполнять при монтаже систем водоснабжения и водоотведения или устранении аварийных ситуаций. Команды на время собирали сложные узлы и испытывали их на специальной установке под напором воды, в условиях, приближенных к реальным.

Для проведения финала конкурса в цехах Горводоканала в течение года шел отбор лучших из лучших. Впрочем, это не отменяло волнения, которое царило перед стартом. Его усиливало присутствие на площадке для зрителей родных и друзей. Многие сотрудники приехали на праздник мастерства семьями. Главными болельщиками, конечно, были дети. Алексей Даич, слесарь-ремонтник 5-го разряда канализационно-насосной станции, за почти 10 лет работы в Горводоканале участвовал в конкурсе уже в третий раз. «Желающих много, отбор на конкурс тщательный, и не всегда еще сумеешь попасть», — рассказал Алексей «Континенту Сибирь». По его словам, участие в конкурсе приносит всем огромное «удовольствие от бурных эмоций» и заряжает энергией на целый год.

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Самым ярким зрелищем на конкурсе стало шоу экскаваторщиков. Глядя на эти железные махины, трудно представить, что при умелых руках и высоком профессионализме водители с помощью ковша могут очень филигранно, с точностью до сантиметра разрезать торт на множество кусков и налить чай из чайника, прикрепленного к ковшу другого экскаватора, в стаканы, почти не расплескав.

«Для нас престиж рабочей профессии — это не пустой звук, — заметил в разговоре с журналистами директор МУП «Горводоканал» Юрий Похил. — Мы гордимся нашими работниками. Они подтверждают свое мастерство не только на конкурсной площадке, но и ежедневно в реальной жизни, обеспечивая мегаполис чистой водой».

По словам руководителя Горводоканала, конкурс интересен прежде всего тем, что здесь становится ясно, благодаря каким профессионалам в городе Новосибирске достойное водоснабжение и водоотведение. «Ситуации смоделированные, но люди и мастерство настоящие. И многие из них, выбрав свою профессию сознательно, остаются верны ей всю трудовую жизнь», — подчеркнул Юрий Похил.

Чистая вода

Датой рождения МУП «Горводоканал» считается день сдачи в эксплуатацию централизованной системы водоснабжения Новосибирска — 29 мая 1929 года. С тех пор потребность в высокопрофессиональных кадрах только растет. Как рассказал «Континенту Сибирь» руководитель Горводоканала, сегодня системы водоснабжения и водоотведения мегаполиса по протяженности коммуникаций уступают лишь системам Москвы и Санкт-Петербурга. Предприятие, помимо Новосибирска, отвечает за водоснабжение города Оби, наукограда Кольцово, поселков Краснообск, Кудряшовский, Пашино и других пригородных территорий. Общее число жителей, которых оно обслуживает, превышает 1,8 млн человек.

За последние 20 лет новосибирский Горводоканал сдал в эксплуатацию целый ряд объектов, которые позволили обеспечить горожан чистой питьевой водой. Так, был реконструирован крупнейший ковшовый водозабор мощностью 600 тыс. куб. м/сут. Теперь низкий уровень воды в Оби не мешает его бесперебойной работе. В 2013 году предприятие ввело в строй блок насосно-фильтровальной станции (НФС-1) мощностью 100 тысяч кубометров чистой воды в сутки. Это дало толчок развитию жилой и деловой застройки Новосибирска. В этот же период был проложен дюкерный переход через реку Обь из высокопрочного полиэтилена, транспортирующий стоки с правобережной части Новосибирска на очистные сооружения канализации.

В 2013 году Новосибирск стал вторым городом России, где вся питьевая вода обеззараживается ультрафиолетом. В эксплуатацию были запущены блоки УФО высокой производительности. И сегодня система ультрафиолетового обеззараживания гарантированно обеспечивает уничтожение устойчивых к воздействию хлора микроорганизмов. А в апреле 2016 года МУП «Горводоканал» запустило в эксплуатацию и станцию ультрафиолетового обеззараживания сточных вод производительностью 600 тыс. куб. м/сут. Благодаря этому Новосибирск стал первым в стране городом-миллионником, где обеспечен полный цикл обработки воды ультрафиолетом. Теперь в Новосибирске от вирусов защищена не только питьевая вода, но и очищенные сточные воды перед выпуском в Обь.

Надежность и ответственность

В начале декабря прошлого года «Горводоканал» в седьмой раз стал победителем всероссийского конкурса «Лидер природоохранной деятельности в России» в номинации «За экологическую ответственность». Предприятие было удостоено такой престижной награды за завершение реализации второй по счету инвестиционной программы.

Значимость предприятия для Новосибирска подчеркивал состав делегации, прибывшей поздравить коллектив с юбилейной датой и пожелать успеха участникам конкурса профессионального мастерства. Заместитель министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Андрей Михайлов, мэр Новосибирска Анатолий Локоть, руководитель департамента ЖКХ и энергетики мэрии Новосибирска Дмитрий Перязев, заместитель председателя Совета депутатов Новосибирска Евгений Яковенко вручили Почетные грамоты и Благодарственные письма губернатора Новосибирской области, мэрии Новосибирска и Совета депутатов областного центра десяткам работников Горводоканала.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть, приветствуя коллектив, подчеркнул, что Горводоканал — это одно из четко и надежно работающих муниципальных предприятий. «В том, что новосибирцы не испытывают дефицита воды, — заслуга вашего предприятия. Горводоканал обеспечивает жизнедеятельность крупнейшего муниципалитета. Без него невозможно представить развитие города. Новосибирск строит больше миллиона квадратных метров жилья в год. Новые жилые кварталы, объекты социальной сферы и новые предприятия без промедления подключаются к системам водоснабжения и канализации. Без Горводоканала сложно представить реализацию крупных инфраструктурных проектов. И вдвойне важно и приятно, что на вашем предприятии живут профессиональные традиции и проходят соревнования профмастерства», — отметил глава города.

Лучший по профессии

В основе всех достижений новосибирского Горводоканала — добросовестный труд большого коллектива. 3500 специалистов, любящих свое дело, обслуживают и развивают одну из самых крупных систем водоснабжения и водоотведения в стране после Москвы и Санкт-Петербурга.

С каждым годом требования к техническому сопровождению процесса, к качеству питьевой воды и очистке канализационных стоков растут. Еще несколько лет назад жители мегаполиса спокойно относились к отключению холодной воды на сутки и даже более. Сегодня возмущение горожан вызывает отключение воды даже на час. Создание условий для комфортной жизни людей требует от коллектива предприятия высокой ответственности, постоянной модернизации мощностей и повышения квалификации специалистов. Конкурс «Лучший по профессии» — один из ярких элементов совершенствования профессионализма. Его цель — повысить уровень мастерства, поднять престиж рабочих профессий, выявить и поощрить специалистов, в совершенстве обладающих профессиональными знаниями и навыками, и, наконец, способствовать развитию командного духа.

Здоровая конкуренция внутри коллектива сплачивает подразделения и привносит в рутинную работу сотрудников важнейшей городской службы элементы азарта, воодушевления и энтузиазма. В результате планка профессионального мастерства работников Горводоканала значительно выше, чем у других их коллег.

«Современные технологии требуют специалистов нового уровня, — рассказал Юрий Похил «Континенту Сибирь». — Многие процессы автоматизированы. Это требует от сотрудников совершенно новой квалификации, новых интеллектуальных навыков. Но в нашей деятельности еще много места для рабочих специальностей. Люди трудятся на аварийных трассах, в коллекторах, на объектах водоподготовки, очистных сооружениях. Это трудная вахта. Горожане видят только результат этой работы: чистую воду, которую можно пить прямо из-под крана. Люди, приходящие в Горводоканал и формирующиеся здесь как высококлассные специалисты, в большинстве своем остаются на предприятии практически до ухода на пенсию. У нас стабильно работающий и омолаживающийся коллектив».

У конкурса профессионального мастерства есть и еще одна очень важная миссия — формирование ценностного отношения к труду у детей. Когда ребенок видит уважительное отношение к труду своих родителей, гордится их успехами, престиж рабочих профессий растет в его глазах. Таким образом, предприятие выстраивает долгосрочную стратегию развития кадрового потенциала. Неудивительно, что конкурс профессионального мастерства работников новосибирского Горводоканала превратился в праздник рабочего искусства, семейный праздник. «Самый эффективный способ воспитания подрастающего поколения — это личный пример. Присутствие на конкурсе детей наших сотрудников — это необходимый элемент всего мероприятия», — отметил Юрий Похил.

В программе соревнований в этом году были традиционные для этого конкурса дисциплины — устранение повреждений на сетях, сварочные работы, мастерство владения тяжелой техникой.

«Лучшей бригадой по водопроводным сетям» стало подразделение «Водосеть № 1». Звание «Лучшая бригада по канализационным сетям» завоевал цех «Горканализация № 1». «Лучшая бригада насосных станций» — насосно-фильтровальная станция № 5.

В номинации «Лучший электрогазосварщик» победил Павел Мурзаев, цех «Горканализация № 1». «Лучшим экскаваторщиком» был признан Дмитрий Бисеров. В номинации «Лучший электромонтер» победили сразу два специалиста — Андрей Терехов и Андрей Мазур, работающие на насосно-фильтровальной станции № 1. «Лучшим молодым специалистом» стал Юрий Сергеев, цех «Водосеть № 3». «Лучшую творческую работу» представил цех «Водосеть № 2».

Кроме того, состоялось награждение премиями, учрежденными в честь юбилея предприятия. Свои награды получили победители в номинациях «Премия Василия Ивановича Соловьева», «Премия Михаила Петровича Рогулина», «Золотой фонд предприятия», «За вклад в будущее» и «Наше будущее».

В заключение праздника директор предприятия Юрий Похил от всей души поздравил победителей конкурса: «Мы еще раз убедились, что работники нашего предприятия — действительно команда настоящих профессионалов. Нашим ребятам есть чем гордиться. Сегодня мы отдаем дань уважения нашей работе, которая понятна только нам и которая может оцениваться только на пять. Потому что только с хорошей работой нашего предприятия соглашаются потребители».

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