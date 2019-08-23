Генеральный директор новосибирской строительной компании «ПТК-30» Антон Коновалов признан банкротом, он будет проходить процедуру реструктуризации долгов. Об этом в четверг сообщил финансовый управляющий должника Степан Лютов.

Сбербанк потребовал банкротства главы и совладельца «ПТК-30» Антона Коновалова в марте текущего года. Сумма исковых требований составила около 778 млн рублей – долг и неустойка по кредитам бизнесмена. В минувший вторник арбитражный суд Новосибирской области удовлетворил требования кредитора, признав Антона Коновалова несостоятельным, введя процедуру реструктуризации долгов. Финансовый управляющий начал прием заявлений от кредиторов, его отчет назначен на 20 января.

В 2018 году признать Антона Коновалова банкротом из-за долга в размере 2,2 млн рублей требовала компания «Химметалл». Однако бизнесмену удалось заключить мировое соглашение с кредиторами на условиях поэтапного погашения долга, дело о банкротстве было прекращено. Также в арбитраже сейчас рассматривается иск «Сбербанка» к отцу предпринимателя, основателю и совладельцу группы компаний «ПТК-30» Владимиру Коновалову. Финансовая структура требует признать его банкротом, исковые требования составили около 240 млн рублей. В апреле текущего года Владимир Коновалов был признан несостоятельным и также проходит сейчас процедуру реструктуризации долгов.

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