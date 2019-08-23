Гуманитарная помощь пострадавшим от наводнений в Иркутской области будет оказываться адресно

Органы соцзащиты переходят на адресную систему оказания гуманитарной помощи пострадавшим от наводнений в Иркутской области. 40% потерявших жилье – это незащищенные слои населения.

Как сообщила заместитель председателя правительства Иркутской области Валентина Вобликова, в рамках исполнения поручения областной комиссии по чрезвычайным ситуациям соцзащита начинает переходить на систему выдачи адресной гуманитарной помощи. 40% потерявших жилье – это незащищенные слои населения, инвалиды, пенсионеры, многодетные семьи.

Как сообщает пресс-служба правительства Иркутской области, изначально гуманитарная помощь в затопленные территории поступала из разных источников и больших количествах. Сейчас удалось привести эту систему в порядок. В Тулуне, где аккумулировалось большее количество поступлений от организаций, частных лиц, выделены два больших склада. По словам Валентины Вобликовой, эта работа будет носить в основном заявительный характер, но большее количество таких пострадавших уже находятся на социальном сопровождении, и работа с ними будет вестись в индивидуальном порядке.

В настоящее время проводится сортировка вещей, новые тут же уходят на раздачу. В преддверии наступления холодов делается акцент на теплой одежде и обуви. Кроме того, отбираются вещи для школьников, спортивная одежда направлена спортсменам в ДЮСШа.

Также, как отметила Валентина Вобликова, сейчас ведется работа по сбору детей в школу за счет средств, которые поступили на благотворительный счет правительства. В целом было собрано 129 млн рублей, часть средств ушло на обустройство ПВР, часть – на подготовку детей к поездкам в летние оздоровительные лагеря, на помощь отдаленным и небольшим населенным пунктам, приобретение продуктов, питьевой воды.

Добавим, что в период с 27 июня по 22 августа 2019 года собрано и направлено пострадавшему населению Иркутской области 223 тонны продуктов питания, 207 тыс литров питьевой воды, 187 тонн одежды, обуви и постельных принадлежностей, 20,3 тонн бытовых принадлежностей.

Ранее «Континент Сибирь» сообщал, что губернатор Иркутской области Сергей Левченко направил письмо заместителю председателя правительства РФ Виталию Мутко с предложением снять ограничения в обеспечении жильем пострадавших от наводнения.

Напомним, за время паводка в 107 населенных пунктах Иркутской области оказались подтопленными около 11 тыс жилых домов и приусадебных участков, 49 социально значимых объектов и столько же участков автодорог, повреждено 22 моста, 25 человек погибли, семь числятся пропавшими без вести.

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