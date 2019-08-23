Участок дороги регионального значения Томск – Мариинск отремонтировали почти за 310 млн рублей

В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Томская область с опережением графика отремонтировала участок 48‑63 км автомобильной дороги регионального значения Томск – Мариинск.

По словам заместителя губернатора Томской области по промышленной политике Игоря Шатурного, финансирование выполненных на объекте национального проекта работ составило 309,8 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба администрации Томской области, специалисты подрядной организации отремонтировали 122 тыс кв. м дорожного покрытия, ликвидировали аварийные места и укрепили обочины щебеночно-песчаной смесью. Также дорожники нанесли разметку проезжей части с применением термопластика, установили новые дорожные знаки, сигнальные столбики и барьерное ограждение. Кроме того, смонтированы две новые автобусные остановки, оснащенные съездами для маломобильных групп населения.

Как отметил Игорь Шатурный, подрядчик завершил ремонт с опережением графика более чем на месяц. Одна из важных транспортных магистралей Томской области улучшила свои технические характеристики, для обеспечения высокого качества и безопасности при ремонтебыли применены высокопрочные материалы и новые технологии.

Так, при укладке нижнего слоя дорожники использовали полимерно-дисперсно-армирующие асфальтобетонные смеси. При устройстве верхнего слоя дорожного полотна применялись щебеночно-мастичный асфальтобетон ЩМА-16 и битумно-полимерная стыковочная лента.

«Применение инновационных материалов повышает ряд эксплуатационных и функциональных возможностей дорожного полотна на всем диапазоне температур, что особенно актуально для климатических условий региона», — подчеркнул замгубернатора.

Отметим, что общая протяженность трассы регионального значения Томск ‑ Мариинск составляет 202 кма, из них 76,7 км расположены на территории Томской области. Трасса связывает Томскую и Кемеровскую области. По ней проходит основной транспортный поток из Томской области на восток — в Красноярский край, Хакасию и Тыву.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» рассказывал, что на участке автодороги «Новосибирск – Колывань – Томск» уложат новый асфальт в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Его протяженность — 10,3 км.

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