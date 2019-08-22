К строительству фундамента под станцию метро «Спортивная» в Новосибирске приступят в октябре 2019 года

Этапы реализации масштабного проекта по строительству станции метро «Спортивная» обсудили на выездном штабе по возведению транспортной инфраструктуры к новому ледовому дворцу спорта.

Напомним, 20 августа текущего года мэрия Новосибирска получили акт положительного заключения экспертизы в Москве на строительство станции метро «Спортивная».

Как отметил мэр города Анатолий Локоть, полноценный пакет документации по строительству станции метро теперь «на руках», поэтому можно говорить о полном развороте работ. Подготовительный этап уже начался. К концу сентября по итогам конкурсных процедур будет определен генподрядчик, который представит графики, очередность работ — заливка фундамента, установка основных конструкций эстакады.

По информации пресс-центра мэрии Новосибирска, по проекту строительство станции рассчитано на 25 месяцев. На объекте в круглосуточном режиме будут работать около 300 человек. Протяженность станции – 134 метра. Здесь разместятся три вестибюля с тремя эскалаторами на каждом (всего – 12 штук) и боковые площадки входных групп. Особенность станции в том, что двери платформы будут открываться одновременно с дверями поезда.

Как рассказал директор МУП «Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений» Александр Мысик, сейчас территорию готовят под монтаж основных конструкций. Ведутся работы по замене грунта, обустройству строительного городка, проводится временное электро-, тепло-, водоснабжение и канализация. Основной этап – строительно-монтажные работы планируют закончить в середине 2021 года. После этого подрядчик приступит к монтажу технологического оборудования.

Сейчас на стройплощадке от опоры до опоры метромоста на глубину 2,2 м убирается грунт и замещается чистым песком. После усадки грунт будут армировать.

По словам начальника объекта Александра Песцова, к строительству фундамента под станцию хотят приступить уже через месяц. В планах – сделать максимум монолитных конструкций до зимы. На данный момент идет установка ливневых и очистных сооружений, ведутся подготовительные работы по благоустройству и строительству подземно-наземного перехода для входа в станцию метро и на территорию ЛДС.

Ввод станции метро «Спортивная» запланирован на первый квартал 2022 года.

Ранее «Континент Сибирь» писал, что власти Новосибисрка рассчитывают построить станцию метро «Спортивная» в 2022 году. По предварительным подсчетам, объем инвестиций составит 1,2 млрд рублей.

Станции метро «Спортивная» разместится на левом берегу Новосибирска, между станциями «Речной вокзал» и «Студенческая». Она будет напоминать «Речной вокзал»: на первом ярусе сделают кассовый зал, а на втором — две платформы. Вход на станцию будет с обеих сторон метромоста, а входную зону выполнят в едином с ЛДС архитектурном стиле.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.