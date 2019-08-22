Благодаря чему третий город России обошла протестная волна, захлестнувшая Москву? Как выборы мэра Новосибирска влияют на региональный политический ландшафт накануне грядущих масштабных электоральных процессов? Читайте в «Континенте Сибирь».

Разгул демократии в Новосибирске

Фактически две недели остается до завершения кампании по выборам мэра Новосибирска, которая рискует так и остаться в истории Новосибирска одной из самых тихих. Это контрастное пятно спокойствия особенно бросается в глаза на фоне скандалов, сопровождающих выборы по всей стране, зачистки списков системной и несистемной оппозиции, столичных протестов с голодовками, задержаниями несостоявшихся кандидатов в Мосгордуму, их сторонников да и просто людей, случайно оказавшихся в эпицентре событий. По числу кандидатов Новосибирск мог повторить рекорд пятилетней давности, если бы не аннулирование регистрации одного из 17 претендентов на мэрский пост — Александра Трушакина, выдвинутого «Партией Великое Отечество», деятельность которой в мае приостановил Верховный суд. Впрочем, вряд ли его сход с дистанции сильно отразится на электоральном раскладе. Если верить соцопросам, проведенным хоть Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) совместно со штабом оппозиционного кандидата Сергея Бойко, хоть Институтом политики и технологий (ИПиТ), Трушакин едва ли мог рассчитывать на полпроцента голосов. Оставшийся список выдвинувшихся представляет богатый партийный спектр. Не хватает «Единой России», решившей в этот раз «не распыляться».

Наиболее интересным событием, на которое обращают внимание и местные, и федеральные политические эксперты, стала регистрация самовыдвиженца Сергея Бойко, координатора новосибирского штаба Алексея Навального, ярого оппозиционера. И это в условиях, когда до выборов по всей России не допускаются независимые кандидаты, не регистрируются списки партий, представляющих вполне системную оппозицию.

По мнению политолога Александра Парфенова, в Новосибирске идет одна из самых (если не самая) прозрачных и демократичных кампаний в нынешнем политическом сезоне. «До агитационного процесса оказались допущены все возможные и невозможные кандидаты, включая руководителя штаба Навального Бойко. Отказ в регистрации Южанина и аннулирование регистрации Трушакина обусловлены вопиющими нарушениями в документах кандидатов, которые не удосужились заручиться качественным юридическим сопровождением. Никаких препятствий оппозиции не наблюдается. Все митинги и пикеты протестного характера согласовываются и проводятся. Допуск ко всем медиакоммуникациям у штабов кандидатов имеется — наружная реклама на любой вкус, включая вкус сибирского хамона (речь об агитации предпринимателя Алексея Крестьянова. — «КС»). Часть примеров АПМ уже украшает специализированные паблики соцсетей. Новосибирская избирательная кампания проходит весело, с юмором и на довольно высоком креативном уровне», — оценивает ход кампании в Новосибирске Александр Парфенов.

Второй секретарь новосибирского обкома КПРФ Ренат Сулейманов обращает внимание на атмосферу кампании в Новосибирске без очевидного применения админресурса со стороны городской власти. Кто из кандидатов жаловался на трудности с размещением агитации или допуска к эфирам? Даже с проведением акций — массовых и не очень — проблем нет. О силовом давлении, «недружелюбии» полицейских на пикетах тоже никто не сообщал. «Я вижу уникальность Новосибирска на фоне Москвы и других регионов, где, к сожалению, наших и не только кандидатов целыми списками снимали с выборов, где при помощи муниципального фильтра коммунистов не допускали к кампаниям. Новосибирск — почти эталон демократичности предвыборного процесса. Даже различные акции, где критикуется действующий мэр, городская власть не запрещает. Никого на митингах не задерживают», — подчеркивает Ренат Сулейманов.

Тумблер конкурентности

Регистрация всех желающих выдвинуться в мэры при соблюдении законодательно прописанных процедур лишила Новосибирск повода слиться в резонансе с протестной Россией. Хорошо это или плохо? Зависит от того, со стороны какого из штабов посмотреть. В любом случае, «винить» в этом, вероятнее всего, стоит именно городскую власть. Вряд ли у мэрии нет инструментов, позволяющих в случае необходимости регулировать тумблер конкурентности выборных процессов.

Директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко считает, что допуск даже радикальной оппозиции к выборам главы Новосибирска — инициатива действующего градоначальника Анатолия Локтя. «Факт остается фактом: в Москве и Санкт-Петербурге к участию в выборах многие не допущены. На новосибирских выборах работает независимый кандидат и имеет, судя по социологии, свои 9%. (Согласно исследованию предварительных электоральных предпочтений от ИПиТ и социологии ФБК, самовыдвиженец Бойко (9%) занимает второе место после Анатолия Локтя (45% дает ему ИПиТ, 36% — ФБК). — «КС»). Я думаю, это вопрос политического настроя элит. Понятно, что при большом желании со стороны власти всегда можно найти то, что помешает регистрации. Придраться можно к тому, как поставлена запятая, добавить проблем несистемной оппозиции может каллиграфическая экспертиза. Мы это видим по Москве, но не по Новосибирску. Значит, помимо соблюдения законодательных норм при регистрации, важно отсутствие жесткого запрета со стороны исполнительной власти», — говорит Олег Бондаренко.

Ренат Сулейманов считает, что действующий мэр влияет на создание предвыборной атмосферы, стартовых условий кампании. Напомним о заявлении Анатолия Локтя накануне окончания периода регистрации кандидатов: «Я всегда был и остаюсь сторонником честных, открытых и конкурентных выборов. Считаю, что любой кандидат, который действует по закону, должен быть допущен до выборного процесса, если он в полной мере обеспечил свое участие документами и подписями горожан в свою поддержку, как того требует избирательный кодекс. Более того, в деятельность избирательной комиссии никто не должен вмешиваться и каким-либо образом оказывать на нее давление», — отметил Локоть.

Тогда же он призвал своих оппонентов заниматься агитацией, проводить встречи с избирателями, информировать граждан о своих планах, предвыборных программах и намерениях. «Новосибирск называют «витриной» российских демократических процессов. Коалиции, декларации — каждый кандидат имеет право в чем-то участвовать или не участвовать. Считаю недопустимым принуждать кого-то из кандидатов к каким-либо действиям против его воли», — резюмировал действующий мэр. Эти слова прозвучали 24 июля, через пару дней, помимо самого Анатолия Локтя, корочки кандидатов были у Сергея Бойко и еще 15 конкурентов за пост градоначальника.

А была ли коалиция?

Среди кандидатов оказались и известные в новосибирской узкой околополитической тусовке личности, в том числе последовательные критики мэра-коммуниста. Например, Наталья Пинус — независимый депутат горсовета, а на выборах представитель национал-консервативной партии «Российский общенародный союз», — согласно исследованию ИПиТ, претендует примерно на 3% голосов. Выдвиженец «Справедливой России» Виктор Козодой — участник и организатор митингов против повышения тарифов ЖКХ, собраний городской ассамблеи, где обсуждались требования к будущему мэру и так далее. Напомним, на прошлых выборах мэра Виктор Козодой в ранге политического вице-губернатора отвечал за кампанию кандидата от «Единой России», проигравшего Локтю. По данным последнего мониторинга ИПиТ, у Козодоя есть шансы собрать 3% голосов на этих выборах. Кампанию он практически не ведет, его билбордов и агитации в офлайне не видно. Согласно аналитике ИПиТ, у остальных потенциальных конкурентов действующего мэра — предпринимателя Сергея Проничева, генерального директора агентства недвижимости «Республика», бывшего вице-мэра по городскому хозяйству, выдвиженца «Родины» Данияра Сафиуллина, «яблочника» Дмитрия Холявченко — рейтинги колеблются фактически в пределах статпогрешности.

Очевидно, некоторым из сегодняшних кандидатов решимости «дать бой» мэру-коммунисту в свое время придали антитарифные митинги и городские собрания, на которых обсуждалась стратегия смены власти в Новосибирске, «наведения порядка» в мегаполисе и так далее. Попытки собрать массовые акции были предприняты и во время официальной избирательной кампании в городе. В августе в Новосибирске без особого ажиотажа — запретов, задержаний и провокаций — прошли митинги против повышения тарифов ЖКХ и за привлечение внимания властей к проблеме лесных пожаров. Возможно, подобные мероприятия у некоторой части населения вызывают чуть больший энтузиазм не в тот период, когда кандидатам и их сторонникам нужен повод для раскрутки.

Предвыборный штиль пока не нарушается даже анонсами о грядущем объединении, которым грозились накануне кампании некоторые кандидаты, выступающие против Локтя. Наталья Пинус уже публично заявила, что сниматься ни в чью пользу не намерена. Интригует позиция Сергея Бойко, который даже по опросам ФБК Навального может занять (пусть и с большим отрывом) второе место после Локтя. Он — единственный зарегистрированный самовыдвиженец. На сбор подписей ушли немалый бюджет и энтузиазм активистов. Будет ли стоить игра свеч, если он снимется в пользу менее рейтингового кандидата? Какими дивидендами это «чревато» для политического будущего? Очевидно, о нем ведет речь и Наталья Пинус, отстраняясь от коалиции в форме отказа от регистрации, — в следующем году выборы в горсовет и Законодательное собрание. Снятие остальных кандидатов с выборов вряд ли усилит того, в чью пользу они это сделают, или ослабит того, против кого они выдвигались.

Сергей Бойко ранее и сам объяснил причину сегодняшнего разобщения в рядах преждевременно заявленной коалиции: «Как показал 2014 год, когда я сам голосовал за Локтя, вернее, против «Единой России», граждане могут разобраться, как им поступить. Если говорить, вокруг кого объединяться, я считаю, что вокруг меня. И прошедшие опросы показывают, что у меня есть узнаваемость и рейтинг. Но многие кандидаты выстраивали стратегию своей кампании на том, что меня не допустят к выборам», — говорил он «Континенту Сибирь» в конце июля.

Ренат Сулейманов согласен, что допуск практически всех, кто законно претендовал на выдвижение в мэры, стал неожиданностью для части кандидатов. «Для избирателей это возможность проголосовать за того, кто им ближе политически. Высказывались подозрения, что выборы будут не очень демократичными, напоминали о втором туре и так далее. Но сегодняшняя кампания — конкурентная, кандидаты, которые видят в этом необходимость, себя проявляют. Каждый покажет свои возможности, продемонстрирует реальный уровень поддержки, которая за ним стоит», — подчеркивает Ренат Сулейманов.

Ушла эпоха

Александр Парфенов обращает внимание на призрачность перспектив снятия более или менее рейтинговых кандидатов в поддержку раскрученного Сергея Бойко. Может ли это означать «конец эпохи» коалиции, которую на словах объединяли антитарифная идея и неприятие политики Локтя? «Это выдает реальные планы новосибирской общественности. Незарегистрированный Бойко должен был стать «локомотивом», раскачивающим протест в городе. А его митинги — генератором уличного протеста. Бойко зарегистрирован, и общественники сегодня разобщены — посиделок и междусобойчиков больше не наблюдается. На этом фоне показательны усилия Натальи Пинус, которая продолжает свою выборную кампанию, опираясь на протестную повестку, тем самым конкурируя с Бойко за голоса недовольных горожан. Если ситуация принципиально не изменится, то можно предположить, что сентябрь 2019 года станет могильником для псевдообщественников Новосибирска: никаких идей, кроме как «воевать с мэрией, энергетиками, областным правительством», у них нет. Позитивную повестку генерировать они оказались не в состоянии. А на одном протесте и информационном шантаже, как показывает практика, далеко не уедешь», — рассуждает эксперт.

Вероятно, эти выборы по сути ставят веху в более широком смысле — на столбе, оставляющем позади путь шантажа городской власти. Мэрия все увереннее отказывается вступать в диалог под угрозой информационных атак.

«Впереди выборы 2020-го, 2021 года. Скорее всего, ряд новообразований, таких как «Пенсионеры — за достойную жизнь», ассамблеи, форумы и прочие круглые столы уйдут в прошлое. Избирателям малоинтересна эта ситуативная активность политических деятелей второго-третьего уровня. Наступит время новых форматов и новых инструментов модерации общественных настроений», — считает Александр Парфенов.

Олег Бондаренко уверен, что сегодняшняя ситуация отразится на будущем политическом ландшафте Новосибирска. «Политическая борьба — это хорошая история, которая предотвращает революции. Если людям есть что сказать, пусть скажут», — констатирует директор Фонда прогрессивной политики. С его точки зрения, возвращение России к временам активной политики — позитивный момент. Судя по происходящему, Новосибирск в тренде.

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