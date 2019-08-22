Защиту пострадавшей стороны насторожило количество поощрений у экс-директора ЦУМа Новосибирска экс-единоросса Юрия Глазычева, отбывающего наказание в ИК-8 и стремящегося получить УДО. Областная прокуратура в ходе проверки обнаружила нарушения уголовно-исполнительного законодательства со стороны сотрудников колонии.

Калининский районный суд Новосибирска заново рассмотрит решение об отказе в условно-досрочном освобождении Юрию Глазычеву. В 2016 году он был приговорен к 5 годам заключения за «мошенничество», прошение об УДО рассмотрено в июне этого года. Постановление Калининского райсуда адвокаты Глазычева опротестовали в областном суде. Сможет ли досрочно бизнесмен покинуть колонию, теперь предстоит решать другому судье.

Тем временем защита пострадавшей стороны пытается не допустить досрочного освобождения Глазычева. Так, в июне представитель бизнесмена Дмитрия Башмакова Николай Муштин обратился в новосибирскую прокуратуру по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях с просьбой проверить действия сотрудников колонии, регулярно применявших к Глазычеву меры поощрения. На суде шла речь о том, что он поощрялся более сорока раз. Для защиты осужденного этот факт в качестве был одним из аргументов для УДО Глазычева.

Как следует из ответа прокуратуры, в ходе проверки в ИК-8 выявлены нарушения уголовно-исполнительного законодательства при применении к осужденному Глазычеву мер поощрений. 15 июля этого года врио начальника колонии вынесено представление об устранении причин и условий, способствовавших нарушению закона.

По словам Николая Муштина, представляющего потерпевшую сторону, поощрений не только слишком много, они однотипные. «Глазычев поощряется примерно раз в полторы-две недели за то, что не нарушает режим, не совершает дисциплинарных проступков. Следующая фаза — поощрять каждый день? В своей практике я не сталкивался с тем, чтобы осужденные так лихо поощрялись. Осуждённые, находящиеся на хорошем счёту у администрации, получают за пять лет 15-20 поощрений. Бывает, что осужденным дают дополнительные свидания в качестве меры, но это случается ограниченное число раз. Если вычесть время нахождения в СИЗО, Глазычев в колонии всего около двух лет. Мой доверитель возражает против освобождения Глазычева», — подчеркивает адвокат.

Он отмечает, что режим колонии-населения, где находится Глазычев, позволяет ему иногда покидать исправительное учреждение. «Я полагаю, эта возможность сама по себе и есть своеобразное поощрение. В суде этот факт предоставляется в качестве аргумента, что осужденный заслуживает условно-досрочного освобождения. Апеллировать к более мягким условиям отбывания наказания как аргументу, что человек раскаялся и исправился — это, на наш взгляд, подмена понятий», — объясняет позицию Николай Муштин.

Представитель пострадавшей стороны также рассказал корреспонденту «Континента Сибирь» о планах инициировать обращение в ГУФСИН за разъяснениями, не оказывает ли администрация колонии предпочтение Глазычеву по сравнению с другими осужденными, поощряя его возможностью выходить за территорию исправительного учреждения, и насколько законной является подобная дисциплинарная практика.

Одна из пострадавших акционеров ОАО ЦУМ Валентина Гриднева от корреспондента «Континента Сибирь» узнала о рассмотрении вопроса о возможном досрочном освобождении Юрия Глазычева. «Нас, обманутых акционеров, 19 человек. Насколько мне известно, ни с кем Глазычев не расплатился, не погасил ущерб. Я удивлена, нашего мнения об УДО никто не спрашивал. Мы бы написали возражение», — отметила Гриднева.

Напомним, Юрий Глазычев обвинялся по статье «мошенничество» за хищение денежных средств в сумме почти 1 млрд руб в составе группы. Его обвинили в хищении средств, выделенных банком «Уралсиб» новосибирскому ЦУМу на покупку акций ОАО «ГУМ», а также в хищении 21 млн руб у миноритарных акционеров ЦУМа.

«Континент Сибирь» будет следить за развитием ситуации и планирует обратиться с официальным запросом к начальнику ГУФСИН по НСО генерал-лейтенанту Константину Березневу.

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