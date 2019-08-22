В Хакасии возбуждено уголовное дело о незаконной вырубке кедров

Прокуратура Хакасии установила, что на территории Таштыпского лесничества республики была произведена незаконная рубка кедров неустановленным лицом. Сумма ущерба превысила 100 млн рублей.

По информации, размещенной на официальном сайте генеральной прокуратуры РФ, региональное ведомство провело проверку соблюдения законодательства в сфере лесопользования на территории Таштыпского района республики Хакасия.

Установлено, что на территории Матурского участкового лесничества Таштыпского лесничества с ноября 2018 по февраль 2019 года произведена незаконная рубка деревьев породы кедр неустановленным лицом.

Ущерб от незаконной рубки составил свыше 100 млн рублей.

Прокурором Таштыпского района материалы проверки были направлены в следственный орган для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

По результатам их рассмотрения следственным органом возбуждено уголовное дело по факту незаконной рубки лесных насаждений, совершенном в особо крупном размере.

Расследование уголовного дела находится на контроле в прокуратуре района.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» рассказывал, что управление следственного комитета по Красноярскому краю возбудило уголовное дело в отношении неустановленных должностных лиц КГБУ «Абанское лесничество». Их подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями и причинении существенного ущерба. По версии следствия, сотрудники лесничества продали коммерческой организации здоровый, не подлежащий вырубке, лес.

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