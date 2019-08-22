Сбербанк планирует приобрести долю в сервисе 2ГИС

Сбербанк ведет переговоры о покупке доли еще в одном популярном сервисе Рунета – 2ГИСе. Однако, представители как банка, так и новосибирского картографического сервиса пока это не комментируют.

Как сообщает РБК со ссылкой на два источника, знакомых с планами госбанка, Сбербанк, совладелец Rambler Group и партнер «Яндекса», ведет переговоры о покупке новосибирского картографического сервиса 2ГИС.

По информации РБК, топ-менеджер крупной интернет-компании утверждает, что именно собственники 2ГИС выходили к инвесторам с предложением о продаже бизнеса. Представители же Сбербанка и 2ГИС от комментариев отказались.

Отметим, что в 1999 году 2ГИС разработал новосибирский предприниматель Александр Сысоев. По данным, размещенным на официальном сайте сервиса, интернет-компания разрабатывает одноименный городской информационный сайт, соединяющий карту и справочник, в котором зарегистрировано 2,7 млн компаний. По оценке специалистов 2ГИС, им пользуются 49,3 млн человек из 392 городов в девяти странах.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» рассказывал, что 2ГИС нанес на карту 50 тыс мест, куда можно сдать на переработку рассортированный мусор и отдельные виды отходов — использованные батарейки, пластик, аккумуляторы и люминесцентные лампы.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.