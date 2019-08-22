Новосибирские физики приняли участие в модернизации Европейского центра синхротронного излучения во Франции

Завершился очередной этап модернизации Европейского центра синхротронного излучения (ESRF). Сотрудники Института ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН отвечали за сборку магнитной системы, а также обеспечивали геодезическое сопровождение сборки вакуумных камер.

Как сообщает пресс-служба ИЯФ СО РАН, в настоящее время на синхротроне закончена установка оборудования в тоннель накопительного кольца. Цель модернизации комплекса — 100-кратное увеличение яркости источника синхротронного излучения (СИ).

Новосибирские физики отвечали за сборку магнитной системы, а также обеспечивали геодезическое сопровождение сборки вакуумных камер. Полученный опыт специалисты применят при строительстве синхротрона для центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (ЦКП «СКИФ»).

Отметим, что Европейский центр синхротронного излучения (European Synchrotron Radiation Facility – ESRF) находится в Гренобле, он включает в себя источник синхротронного излучения (периметр 844 м, энергия – 6 ГэВ) и развитую научно-исследовательскую инфраструктуру — более 40 пользовательских станций, которые подходят для проведения различных видов рентгеновского анализа.

В коллаборацию ESRF входят 22 страны, Россия стала членом объединения в 2014 году. РФ принадлежит 6% от общей доли Управляющей компании ESRF и, соответственно, 6% общего экспериментального времени, которое могут использовать российские исследователи для работы на станциях.

По информации пресс-службы института ядерной физики, ИЯФ СО РАН выиграл тендер на изготовление октупольных магнитов для новой магнитной системы, а также на монтаж гирдерных сборок (гирдеры – несущие металлоконструкции, сделанные с высокой точностью, на которые устанавливаются магниты разных типов и другое сопутствующее оборудование).

«На синхротроне ESRF мы участвовали в сборке и установке вакуумных камер в магниты, требуемая точность составляла 150 мкм, – рассказал старший научный сотрудник ИЯФ СО РАН, кандидат технических наук Денис Буренков. – Вообще, на этапе сборки и монтажа различных элементов ускорителя геодезические работы имеют очень большое значение: все физическое оборудование необходимо с очень высокой точностью установить на проектную орбиту. Для обеспечения контроля изготовления и монтажа оборудования мы используем специальный трехмерный координатно-измерительный прибор – лазерный трекер».

В настоящее время служба геодезического сопровождения ИЯФ СО РАН принимает участие в проектировании источника СИ для ЦКП «СКИФ», а в будущем в Центре появится своя геодезическая служба, которая будет поддерживать работу синхротрона и всего комплекса в целом.

Напомним, проект ЦКП «СКИФ» в Новосибирске реализуется в соответствии с поручением президента РФ и является флагманом программы развития Новосибирского научного центра, известной как «Академгородок 2.0». Создание источника СИ будет завершено в 2023 году, что позволит уже в 2024 начать на нем проведение международных научных исследований. Ориентировочная стоимость оценивается в 37,1 млрд рублей.

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