ФАС: «Экология-Новосибирск» нарушила закон о защите конкуренции»

Федеральная антимонопольная служба в ходе мониторинга сайта госзакупок выявила, что на территории Новосибирской области компания «Экология-Новосибирск» провела закупки у единственного подрядчика на оказание услуг по транспортированию ТКО.

По информации, размещенной на официальном сайте ФАС, согласно правилам проведения торгов по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов на определенной территории в зоне деятельности регионального оператора выделяются в отдельные лоты. Таким образом, цена на эту услугу должна сформироваться в результате конкурентных процедур, позволяющих заключить договор с экономически обоснованной стоимостью.

В процессе рассмотрения дела ФАС России выявила, что региональный оператор при формировании закупки с единственным поставщиком, выбранным им, создал более выгодные условия, чем были предложены в документации об электронном аукционе.

Так, после проведения электронного аукциона, который признан несостоявшимся, т.к. отсутствовали заявки от участников рынка, ООО «Экология-Новосибирск» увеличило цену договора на оказание услуг по транспортированию ТКО на 45,9 млн рублей и заключило контракт с единственным поставщиком.

Таким образом, как сообщает пресс-служба ФАС, указанные условия договоров приводят к ущемлению законных прав и интересов участников рынка и ограничению конкуренции.

Как отметил начальник управления регулирования в сфере ЖКХ ФАС России Алексей Матюхин, соблюдение правил проведения торгов позволило бы обеспечить поддержку конкуренции, в том числе и для субъектов малого предпринимательства, и, как следствие, обеспечить эффективное расходование средств регионального оператора, которые формируются за счет тарифных источников. Таким образом, следование законодательству позволяет выполнить положения национального плана развития конкуренции, где предусмотрено увеличение доли закупок у малого бизнеса и установление экономически обоснованных тарифов, обеспечивающих, прежде всего интересы потребителей.

За нарушение антимонопольного законодательства предусмотрена административная ответственность в соответствии с КоАП РФ. Размер штрафа будет известен по итогам рассмотрения административного дела.

Ранее «Континент Сибирь» писал, что «Экология Новосибирск» с 1 января 2019 года приступила к выполнению своих обязательств в качестве регионального оператора Новосибирской области по обращению с твердыми бытовыми отходами. Организация является мусорным концессионером и входит в ГК «ВИС».

Напомним, не так давно в СМИ появилась информация о том, что ряд новосибирских перевозчиков отходов готовы приостановить работу из-за того, что долг регионального оператора перед ними и мусорными полигонами превысил 700 млн рублей. В ГК «ВИС» заявили о необходимости проверки достоверности предъявленных перевозчиками к оплате объемов.

После этого, губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил правительству региона вмешаться в диалог участников рынка обращения с твердыми коммунальными отходами(ТКО). Основная задача органов власти – создать условия для конструктивного диалога всех участников отрасли.

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