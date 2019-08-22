Ушел из жизни Герой Советского Союза и почетный житель Новосибирской области Александр Анцупов

На 96-м году жизни скончался Герой Советского Союза, ветеран Великой Отечественной войны 1941-1945, почетный гражданин Новосибирской области Александр Анцупов.

Как сообщает пресс-служба правительства НСО, Герой Советского Союза Александр Анцупов скончался 21 августа 2019 года. Ему было 95 лет.

Соболезнования в связи с кончиной ветерана Великой Отечественной войны родным и близким выразили первые лица города и области.

«Ушел герой, ветеран Великой Отечественной войны, удивительный светлый человек Александр Анцупов. Имя Александра Яковлевича известно каждому новосибирцу, вся его жизнь была посвящена служению Родине. Он защищал ее в тяжелые годы Великой Отечественной войны и помогал восстанавливать, развивать после Победы. Несмотря на возраст, Александр Яковлевич был активным деятелем ветеранского движения, принимал участие во встречах со школьниками и молодежью, курсантами и общественниками, занимался краеведческой работой», — отметил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Александр Анцупов родился в 1924 году в селе Федосиха Коченевского района Новосибирской области в крестьянской семье. Работал в Верх-Карасукском совхозе, а с 1942 года — на заводе в Новосибирске.

В 1942 году Александр Яковлевич был призван в армию, в 1943 — направлен на фронт командиром отделения автоматчиков. Боевое крещение получил в боях на Орловско-Курской дуге.

Командир стрелкового отделения мотострелкового батальона 69-й механизированной бригады (9-й механизированный корпус, 3-я гвардейская танковая армия, Воронежский фронт) младший сержант Александр Анцупов 22 сентября 1943 года первым переправился через реку Днепр на подручных средствах. В бою за расширение плацдарма его отделение участвовало в освобождении села Зарубенцы Черкасской области Украины.

Указом президиума Верховного Совета СССР за образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленные при этом мужество и героизм Александру Анцупову присвоено звание Героя Советского Союза.

Освобождал Тульскую область, Орловщину, прошел всю Украину с востока на запад. За войну он был трижды ранен, перенес 11 операций.

После войны Александр Анцупов был демобилизован из Вооруженных Сил СССР, вернулся в родное село. Проработал в системе потребительской кооперации председателем правления Верх-Карасукского рабкоопа без малого тридцать лет (1954-1981).

В 2019 году Александру Анцупову за выдающиеся заслуги в деле укрепления мира и согласия в обществе, повышения авторитета Новосибирской области было присвоено звание «Почетный гражданин Новосибирской области». Летом этого года было принято решение присвоить улице Новосибирска имя Героя Советского Союза.

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