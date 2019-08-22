Бердск и Новосибирск получат дополнительные средства на благоустройство в рамках нацпроекта

Бердск и Новосибирск до конца 2019 года получит дополнительные средства на реализацию национального проекта «Жилье и городская среда» в части благоустройства.

По информации пресс-службы правительства НСО, на реализацию проектов благоустройства в 2019 году Бердску дополнительно будет выделено порядка 27,5 млн рублей, а Новосибирску – 40 млн рублей.

Как прокомментировали в МинЖКХ Новосибирской области, выделение дополнительных средств на благоустройство ряду муниципальных образований стало возможным благодаря экономии, образовавшейся по результатам проведения электронных аукционов. Соответствующие решения были приняты на заседании межведомственной комиссии по координации деятельности в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Стоит отметить, что данный проект с текущего года реализуется в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Так, в Бердске деньги будут направлены на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (МКД), включенных в муниципальные программы, направленные на формирование современной городской среды на 2020 год. В Новосибирске дополнительные средства пойдут также на благоустройство МКД.

Кроме того, более 13,4 млн рублей дополнительно будет направлено на благоустройство Маслянинского, Купинского, Сузунского, Черепановского, Карасукского районов, а также р.п. Кольцово и Искитима.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, при образовании дополнительной экономии средств МинЖКХ региона рекомендовано направить деньги на благоустройство в Куйбышевском и Искитимском районах, рассмотреть возможность в 2020 году предоставить дополнительные средства на завершение работ по благоустройству сквера «Юбилейный» в Искитиме.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» сообщал, что сибирский ботанический сад СО РАН готов помочь мэрии Новосибирска в создании и содержании зеленых насаждений на территории города. Одним из первых проектов может стать обновление деревьев и кустарников на Красном проспекте и в Центральном парке.

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