Из столицы Алтайского края уходит гипермаркет «Ашан»

В октябре «Ашан» съезжает из ТРЦ Galaxy и ТЦ «Волна» и покидает Барнаул. Одна из возможных причин – гипермаркет не выдержал конкуренции с питерской сетью «Лента».

Как пишет altapress.ru со ссылкой на достоверный источник, пожелавший остаться неизвестным, «Ашан» в скором времени уйдет из Барнаула. Данный гипермаркет был якорным арендатором торговых центров Galaxy и «Волна», принадлежащих соучредителю сети «Мария-Ра» Евгению Ракшину. Сам предприниматель информацию о расторжении договора с французской сетью не подтвердил.

По информации altapress.ru, в 2015 году Евгений Ракшин говорил, что «Ашан» — один из самых профессиональных игроков на рынке ритейла, и в своем сегменте гипермаркетов находится в числе лидеров.

Однако многие констатировали, что «Ашану» именно в Барнауле не удалось победить питерскую сеть «Лента». Она соседствует с «Волной» и, очевидно, привлекает больше посетителей.

По словам Евгения Ракшина, которые приводит altapress.ru, когда в «Волне» открылся «Ашан», покупателей было невероятно много, но уже через неделю наплыв людей схлынул.

С началом кризиса 2015 года из Барнаула начали постепенно уходить крупные ритейлеры. Рынок покинули O’Кей и «Магнит». В дальнейшем «Лента» отказалась от тиражирования этого формата, переключившись на супермаркеты.

В свою очередь, «Ашан» работал в краевой столице вплоть до начала 2019 года. Он отличался от других ритейлеров Барнаула ассортиментом и новыми инструментами привлечения покупателей.

Напомним, «Ашан» зашел в Барнаул в марте 2014 года.

Auchan Groupe — транснациональная корпорация, работающая в 13 странах мира и управляющая более чем 1250 гипермаркетами и супермаркетами. В Россию компания вышла в 2002 году, открыв гипермаркет в подмосковных Мытищах. На сегодняшний день на территории РФ группа «Ашан» объединяет сети магазинов розничной торговли сегмента FMCG под брендами «Ашан», «Ашан-Сити», «Ашан-Сад», «Наша Радуга».

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