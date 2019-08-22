Новосибирские институты СО РАН получат почти 1 млрд рублей на обновление научного оборудования

В рамках национального проекта «Наука» 14 академических институтов СО РАН получат 970 млн рублей в качестве грантов на обновление приборной базы от министерства науки и высшего образования РФ. Это более 20% от общероссийского объема по данной программе.

По информации пресс-службы правительства Новосибирской области, в министерстве науки и высшего образования РФ состоялось заседание комиссии по подведению итогов отбора заявок на обновление приборной базы ведущих организаций академического сектора науки.

Так, из 15 институтов Новосибирского научного центра, подавшего собственные заявки, гранты получили 14. Самый большой – 178 млн рублей – выделен институту ядерной физики имени Г.И. Будкера СО РАН. Гранты по 100 млн рублей и более получили институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, институт химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН, а также институт «Международный томографический центр» СО РАН.

По словам министра науки и инновационной политики Новосибирской области Алексея Васильева, государственная поддержка обновления приборной базы ведущих организаций, выполняющих научные исследования и разработки, – одно из направлений федерального проекта «Развитие передовой инфраструктуры для проведения исследований и разработок в РФ» национального проекта «Наука».

В общей сложности, как отметил Алексей Васильев, академические институты Новосибирского научного центра получат в 2019 году на эти цели из федерального бюджета 970 млн рублей, что составляет 22% от общего объема средств по программе обновления приборной базы. Гранты позволят научным организациям повысить качество проводимых исследований и откроют им новые возможности для работы.

Отметим, что развитие научной инфраструктуры Новосибирского научного центра – важная часть проекта «Академгородок 2.0». В частности, в его рамках предполагается создание ряда уникальных установок класса «мегасайенс» в области нейтронных и синхротронных исследований, в том числе – ЦКП Сибирский Кольцевой Источник Фотонов («СКИФ»), а также ЦКП Центр Генетических Технологий.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» писал, что в новосибирском Академгородке планируется построить многофункциональный центр коллективного пользования по изучению минералообразующих систем и технических кристаллов.

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