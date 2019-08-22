На форуме «Азиатские встречи – 2019», который пройдет в Новосибирске в конце августа, будет презентован новосибирский филиал Российско-Камбоджийского торгового дома.

Форум «Азиатские встречи» будет посвящен образовательным и деловым связям Сибири и стран Азии. Участие в нем примет делегация королевства Камбоджа в составе 13 человек. Как ожидается, в рамках форума будет представлен новосибирский филиал Российско-Камбоджийского торгового дома. Он станет консультационным центром для предпринимателей, которые хотят установить коммерческие связи с Камбоджей, вплоть до помощи в оформлении бизнес-документации. Напомним, двухстороннее соглашение о создании международного торгового дома было подписано представителями новосибирской компании «Сенгикс» и камбоджийской «Трипл» было подписано в ходе «Азиатских встреч – 2018».

Кроме того, в рамках форума будут подписаны протокол о намерениях по установлению дружеских отношений между Новосибирском и Пномпенем, а также соглашение о сотрудничестве в сфере развития туризма между Камбоджей и Новосибирском. Форум «Азиатские встречи» начнется 28 августа. По итогам прошлогоднего российско-азиатского форума было подписано пять меморандумов о намерениях взаимного сотрудничества Новосибирской области с азиатскими странами.

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