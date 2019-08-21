Благотворительный фонд «ЖИВИ» поздравляет с юбилеем начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска Анну Терешкову! Она доказала, что эффективен тот, кто действует. Причем действует не завтра или через неделю, а прямо сейчас. Это более чем оправдано, если речь идет о спасении детских жизней.

Ее непосредственное участие в организации Рождественского аукциона в пользу онкобольных детей и создании Благотворительного фонда «ЖИВИ» придало импульс развитию проекта и позволило добиться впечатляющих результатов. В настоящее время Анна Терешкова входит в Попечительский совет фонда.

Первый аукцион президент РАТМ Холдинга Эдуард Таран, генеральный директор ОАО «Сибирская хлебная корпорация» Дмитрий Терешков и его супруга, на тот момент успешный галерист Анна Терешкова организовали в 2008 году. К слову, уложились в рекордные две недели. Еще тогда им удалось точно определить смыслообразующий принцип аукциона: «дети – детям». В качестве основных лотов предлагают картины воспитанников детской изостудии «Зазеркалье» под руководством Виктории Мордвинцевой. Произведения начинающих художников гости аукциона оценивают в сумму от 30 000 до 700 000 рублей. В 2018 году студии «Зазеркалье» исполнилось 30 лет, одиннадцать из них ребята участвуют в благотворительном проекте «Живи». Некоторые воспитанники с четырех лет передают картины на аукцион, понимая его значимость.

Кроме того, каждый год свои работы выставляет румынский художник с мировым именем Себастьян Ликан, а также государственные деятели и известные персоны. Так, в 2011 году был лот от летчика-космонавта, Героя Советского Союза Алексея Леонова, в 2015 – от хоккеиста Владимира Тарасенко, в 2017 – от ведущей солистки Новосибирского театра оперы и балета, народной артистки России Анны Жаровой, в 2018 – от президента Международной федерации хоккея Рене Фазеля.

«Мы одними из первых в городе заявили о себе – работали с федеральными фондами (средства, вырученные на аукционах в 2008–2011 годах, распределяли в пользу подопечных фонда спасения детей с врожденным пороком сердца «Линия жизни» – «КС»), но затем поняли, что деньги, собранные в Новосибирске, должны быть направлены на лечение новосибирских детей», – вспоминала Анна Терешкова, стоявшая у истоков создания проекта. – Для достижения долгосрочных результатов зарегистрировали свой фонд, сотрудники которого готовы отчитаться за каждый рубль, перечисленный на счет «ЖИВИ».

Учредителями Благотворительного фонда «ЖИВИ» в Новосибирске стали Эдуард Таран и Дмитрий Терешков. Фонд помогает детям с онкологическими заболеваниями, проходящими лечение на базе ГБУЗ НСО «Новосибирская ЦРБ». Да, таких пациентов лечат по программе обязательного медицинского страхования, однако часть проблем – за рамками госпрограмм – остается нерешенной. И пока специалисты дискутируют, как усовершенствовать отечественное здравоохранение, «ЖИВИ» сосредоточился на адресной поддержке: «Ценность детской жизни для нас в приоритете», – подчеркивают в фонде.

С 2012 года под патронатом благотворителей находится Детское онкогематологическое отделение Новосибирской ЦРБ – там открыли специализированный восстановительный бокс «Чистая палата», где соблюдаются асептические условия в течение всего периода пребывания в ней больного с резко пониженной резистентностью к инфекциям.

По мнению председателя Попечительского совета Благотворительного фонда «ЖИВИ», вице-президента «Национальной медицинской палаты», заслуженного врача Российской Федерации Сергея Дорофеева, порой, для конкретного человека фонд сделал больше, чем система ОМС за все время своего существования.

Фонд оплачивает детям с онкогематологией процедуру типирования – поиск родственного донора костного мозга, дорогостоящие лекарства и транспортные расходы – перелеты к месту лечения (в федеральные клиники); финансирует проведение анализов; для детского онкоцентра приобретает медоборудование (если поставки не запланированы в госбюджете), расходные материалы к инфузионным системам, жизненно-важную персональную аппаратуру.

«Вместе с тем, помогая здесь и сейчас, мы понимаем, что необходимо работать на перспективу, формировать систему координат, в которой онкобольной ребенок менее уязвим, – комментирует исполнительный директор Благотворительного фонда «ЖИВИ» Ксения Алешина. – Речь идет об организации курсов подготовки онкопсихолов, проекте «Дети-Ангелы», направленном на комплексную психологическую поддержку семей с детьми, страдающими онкологическими заболеваниями, повышении квалификации медперсонала».

Также фонд обеспечивает комфортные условия пребывания в онкоцентре. Так, в 2017 году в онкогематологическом отделении начали реализовывать программу «Мир в красках», предполагающую световое и цветовое оформление интерьера, что способствует нейтрализации медицинского стресса при длительном пребывании в стационаре. В январе 2018 года с целью психоэмоциональной разгрузки пациентов в кабинете психолога обустроили сенсорную зону, где размещены различные стимуляторы, воздействующие на органы чувств и вестибулярные рецепторы; в июне оборудовали интерактивное пространство – используют его как библиотеку, площадку для тренингов и мастер-классов. Недавно фонд «ЖИВИ» приступил к ремонту и оснащению учебного класса, чтобы дети имели возможность продолжать школьное обучение и в больничных стенах.

«Надеюсь, что с нашей помощью сотням юных пациентов онкоцентра становится легче. Легче дышать, ходить, улыбаться, играть и мечтать, – говорит Ксения Алешина. – Их право на жизнь – с яркими впечатлениями, маленькими и большими успехами – для родителей самое дорогое, зачастую, в буквальном смысле. Анна Васильевна, от имени учредителей, детей, их мам и пап – спасибо, что вы помогаете нам помогать!»

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