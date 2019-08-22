Больницы Томска получат 60 млн рублей на оборудование и обучение медиков

В 2019 году из средств Томского фонда ОМС на покупку и ремонт медтехники в больницах, а также повышение квалификации медработников будет направлено 60 млн рублей. Это почти в два раза больше, чем было в 2018.

По информации пресс-службы администрации Томской области, использование средств нормированного страхового запаса фонда — хорошая возможность для обновления оборудования в медучреждениях региона. Как пояснил первый замначальника департамента здравоохранения Вадим Бойков, заявки от медучреждений на ремонт и приобретение аппаратуры ведомство готовит ежеквартально.

Директор Томского фонда ОМС Алексей Рудко уточнил, что большая часть денег, свыше 50 млн рублей, пойдет на закупку оборудования. В частности, в областной перинатальный центр до конца 2019 года поступят аппараты искусственной вентиляции легких, неонатальный инкубатор и реанимационная система для новорожденных, а в 4-й роддом Томска — наркозно-дыхательный аппарат. В свою очередь, Томская горбольница № 3 и Больница скорой медицинской помощи №2 уже обновили часть своего оборудования.

Алексей Рудко уточнил, что повышение квалификации за счет этого же транша пройдут 216 медиков городских и районных больниц, а также детских и взрослых поликлиник. На эти цели фонд направит 1,3 млн рублей.

Добавим, что за последние четыре года на приобретение и ремонт медицинского оборудования, обучение врачей и медперсонала из средств нормированного страхового запаса территориального фонда ОМС израсходовано более 160 млн рублей.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» писал, что Томской области из федерального бюджета дополнительно выделят 560 млн рублей на строительство двухуровневой транспортной развязки с железной дорогой Тайга ‑ Томск на 76-м км.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.