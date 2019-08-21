Сергей Левченко: «Абсолютно все люди, лишившиеся жилья из-за наводнения, получат дома или квартиры»

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко принял решение выдать новые квартиры или дома всем людям, утратившим жилье при наводнении. Сейчас такое право имеют только те, кто лишился единственного жилого помещения.

Как рассказали в пресс-службе правительства Иркутской области, сейчас свидетельства на предоставление социальной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения выдают только тем, кто лишился единственного жилья. Те же, кто имеют вторые и третьи квартиры, либо долю в праве общей собственности на такие объекты, получить жилье взамен утраченного не имеют права.

«Я принял решение выделять средства из областного бюджета, независимо от того, есть у человека другое жилье или доли в праве общей собственности в других помещениях. Ситуации бывают разные. У кого-то есть очень маленькая доля в праве общей собственности, меньше социальной нормы, бывает так, что в доме прописаны одни люди, а по факту проживают их родственники, и они не получают жилье», — прокомментировал Сергей Левченко.

Губернатор отметил, что в вопросе приобретения жилья для всех потерявших его в результате наводнения, регион рассчитывает на помощь из федерального бюджета. Соответствующие письма уже направлены заместителю председателя правительства РФ, председателю правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка, произошедшего на территории Иркутской области в конце июня 2019 года, Виталию Мутко и министру финансов РФ Антону Силуанову. Также идет поиск внутренних резервов, будет проведена корректировка регионального бюджета.

На данный момент, министерство социального развития, опеки и попечительства провело полный анализ списка пострадавших, которым нужно восстанавливать жилье. Доли в праве общей собственности на другие объекты, либо другие жилые помещения имеют примерно 15% пострадавших. Для них на приобретения квартир или домов потребуется более 1 мдрд рублей.

По словам главы региона, такая сумма в бюджете Иркутской области не запланирована. Все профицитные средства казны, 15 млрд рублей, уже ушли на ликвидацию последствий дождевого паводка.

Так, для приобретения квартир или домов тем, кто в результате наводнения лишился единственного жилья, а это 6 тыс человек, из федерального бюджета выделены 10,1 млрд рублей. По данным на 21 августа, свидетельства на предоставление социальной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения получили 796 семей, оплата произведена по 27 свидетельствам на сумму 66,9 млн рублей.

Напомним, за время паводка в 107 населенных пунктах Иркутской области оказались подтопленными около 11 тыс жилых домов и приусадебных участков, 49 социально значимых объектов и столько же участков автодорог, повреждено 22 моста, 25 человек погибли.

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