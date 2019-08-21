Компания «Рост» собирается построить в Новосибирске, рядом с Заельцовским парком элитную общеобразовательную школу, которая будет готовить учеников к поступлению в «ведущие мировые вузы». Инвестиции в проект составят 600 млн рублей.

Проект элитной частной школы был презентован в среду на совете по инвестициям под председательством губернатора Новосибирской области. Как пояснил представлявший проект Центра развития образовательных систем и технологий (РОСТ) директор ООО «Рост» Александр Бойко, проект планируется реализовать в три этапа до 2025 года, когда он должен выйти на проектную мощность. Школа будет оснащена двумя спортзалами, 25-метровым бассейном, библиотекой на 50 тыс. томов, кванториумом, общежитием для старшеклассников и прочей инфраструктурой. Образовательный уровень учреждения, по расчетам коммерсантов, позволит готовить школьников к поступлению в ведущие российские и мировые вузы. Строительство школы будет идти рядом с Заельцовским парком, где «Рост» возводит жилой комплекс «Жуковка».

На первом этапе в школе будет учиться 528 детей, стоимость создания одного учебного места — 1,2 млн рублей, плата за одного ученика в месяц составит 56 тыс. рублей при условии all inclusive. В качестве примера бизнесмен привел столичные образовательные центры, где плата за учебу гораздо выше. К примеру, в школе «Летово» в Подмосковье она составляет 146 тыс. рублей в месяц без питания. Александр Бойко отметил, что авторы проекта вдохновлялись современными образовательными центрами, работающими в Южной Корее. Участники инвестсовета указали бизнесмену на то, что стоимость создания ученического места в обычной новосибирской школе примерно в два раза ниже. «Не нужно сравнивать «Запорожец» и «Волгу»! Мы предлагаем создать не типовую школу, а храм науки», — отреагировал инвестор.

Александр Бойко отметил, что обучение в «РОСТе» предусматривает стипендиальную систему, которая позволит обучать одаренных детей, родители которых не смогут это оплатить. «Это не коммерческий проект. Он гуманитарный», — пояснил Александр Бойко. На бизнесмена пристально посмотрел председатель Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив. «Знаю вас 25 лет, и насчет гуманитарного проекта я бы не горячился», — задумчиво сказал спикер регионального парламента. Александр Бойко тут же предложил Андрею Шимкиву войти в эндаумент-фонд будущей школы.

В итоге инвестиционный совет одобрил проект. «Если здесь не будет таких услуг, люди, которые в них нуждаются, поедут в другие города», — сказал губернатор Андрей Травников.

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