Суд выпустил экс-директора клиники Мешалкина и его супругу из СИЗО под домашний арест

Центральный районный суд Новосибирска изменил меру пресечения бывшему директору клиники им. Е.Н. Мешалкина Александру Караськову и его супруге Ирине Бойцовой. Их отправили под домашний арест.

Как пишет ТАСС, суд удовлетворил ходатайство следствия, согласившись выпустить супругов Александра Караськова и Ирину Бойцову, руководивших НИИ патологии кровообращения, из СИЗО под домашний арест сроком до 19 ноября. Главным основанием для изменения меры пресечения стало то, что они оба дали признательные показания и активно сотрудничали со следствием.

«Изменить меру пресечения Караськову и Бойцовой с заключения под стражу на домашний арест», — цитирует ТАСС судью, которая оглашала решение.

Напомним, что Александр Караськов, его супруга, а также его бывший заместитель Евгений Покушалов проходят по делу о хищении средств в размере более 1,3 млрд рублей.

5 июня Центральный районный суд Новосибирска избрал меру пресечения для Ирины Бойцовой, она была отправлена в СИЗО на 2 месяца, а 11 июня суд принял решение о заключении под стражу также на 2 месяца Александра Караськова. Евгений Покушалов находится под домашним арестом до 19 августа.

Ранее, 28 июня Новосибирский областной суд отказался изменить меру пресечения Александру Караськову на домашний арест. А 1 августа суд на 3,5 месяца продлил заключение Ирине Бойцовой, супруге экс-директора клиники им. Мешалкина Александра Караськова.

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