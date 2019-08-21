Клиника Мешалкина в Новосибирске начала проводить лучевую терапию детям

НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина начал проводить лучевую терапию детям дошкольного и школьного возрастов, а также подросткам. До сих пор за Уралом медпомощь этой категории пациентов не оказывали.

Как сообщает пресс-служба центра Мешалкина, решение проблемы предложили и.о директора клиники Александр Чернявский и глава минздрава Новосибирской области Константин Хальзов. В итоге коллективы НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина и Новосибирской клинической центральной районной больницы (пос. Краснообск) смогли ответить на запрос регионального здравоохранения.

Как подчеркнул Константин Хальзов, когда речь идет о лечении детей, необходимо максимально использовать возможности всех медицинских учреждений, которые работают в Новосибирской области, региональных, федеральных и ведомственных.

По информации пресс-службы клиники, в рамках финансирования из федерального бюджета центр Мешалкина бесплатно оказывает помощь по лучевой терапии взрослым пациентам. Курс лечения составляет от одного до тридцати дней. Взрослые после процедуры и короткого наблюдения лечащим врачом, как правило, отправляются домой, и приходят снова уже на следующий день. Дети же, в силу особенностей ответа на лучевую терапию, нуждаются в круглосуточном наблюдении в условиях стационарного детского онкологического отделения. Такого в НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина нет.

Теперь, благодаря соглашению, маленькие пациенты будут госпитализироваться в онкологематологическое отделение Новосибирской клинической центральной районной больницы в Краснообске, откуда ежедневно медицинским транспортом будут доставляться в Центр Мешалкина. Госпитализация и курс лучевого лечения будут бесплатными, все расходы оплачиваются в рамках региональной программы ОМС.

По словам главного детского онколога Новосибирской области Антона Штукерта, в Новосибирской области в лучевой терапии ежегодно нуждаются 40-50 детей. Отныне они могут получать весь необходимый комплекс лечения, не выезжая за пределы области, что очень важно для малышей в таком состоянии.

Стоит отметить, что благодаря оснащению и методам лечения Центр Мешалкина может ежегодно принимать до двух тысяч пациентов детского возраста. В 2018 году успешное лечение прошел 1681 ребенок с сердечно-сосудистым заболеванием, 137 детей с неврологической патологией, 11 пациентов с онкологией.

Напомним, что экс-директор клиники им. Мешалкина Александр Караськов, его супруга Ирина Бойцова, а также его бывший заместитель Евгений Покушалов проходят по делу о хищении средств в размере более 1,3 млрд рублей.

5 июня 2019 года Центральный районный суд Новосибирска избрал меру пресечения для Ирины Бойцовой, она была отправлена в СИЗО на 2 месяца. 11 июня суд принял решение о заключении под стражу также на 2 месяца Александра Караськова. Евгений Покушалов находится под домашним арестом до 19 августа.

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