В Омской области назначен министр региональной политики и массовых коммуникаций

Губернатор Омской области Александр Бурков подписал распоряжение о кадровом назначении. Должность заместителя председателя правительства, министра региональной политики и массовых коммуникаций занял Михаил Каракоз.

Согласно распоряжению главы Омской области, заместителем председателя правительства, министром региональной политики и массовых коммуникаций стал Михаил Каракоз. К своим обязанностям он приступит с 24 августа 2019 года.

Михаил Каракоз родился в Омске в 1982 году. После окончания школы поступил в Омский государственный аграрный университет на гуманитарный факультет по специальности «Регионоведение». В студенческие годы занимался общественной деятельностью, участвовал в выборных кампаниях в качестве политтехнолога.

В 2003 году, когда он стал заместителем начальника территориального избирательного штаба на выборах губернатора Омской области, входил в региональный избирательный штаб политической партии «Единая Россия» на выборах в Госдуму.

В 2004 входил в комитет по поддержке действующего президента РФ, на выборах мэра Омска в 2005 году был членом центрального избирательного штаба. С 2006 по 2009 работал начальником омского регионального штаба движения «Молодая Гвардия».

В 2007 году Михаил Каракоз был избран депутатом Законодательного собрания Омской области по партийному списку «Единой России». 4 декабря 2011 вновь стал депутатом. С 2009 — председатель молодежной палаты депутатов при Заксобрании Омской области.

С 2014 года занимал пост начальника главного организационно-кадрового управления Омской области, вскоре реорганизованного в главное управление внутренней политики. В 2016 года избран первым заместителем секретаря регионального политсовета «Единой России».

В декабре 2018 года назначен заместителем председателя правительства Омской области по внутренней политике.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» рассказывал, что президент РФ Владимир Путин обновил состав совета при главе государства по развитию местного самоуправления. В него вошли 50 человек, в том числе и чиновники из Сибирского федерального округа. Среди них — мэр Омска Оксана Фадина, глава наукограда Кольцово в Новосибирской области Николай Красников и руководитель Краснотуранского сельсовета в Красноярском крае Вадим Климов.

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