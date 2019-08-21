МТС сообщает о расширении географии первой сети для сервисов и устройств интернета вещей в стандарте LTE на основе NB-IoT (Narrow Band IoT) на территории Томской области. Данный стандарт поддерживается уже работающими базовыми станциями от МТС и не потребует дополнительных вложений, а бизнес региона с его помощью сможет существенно сократить расходы на внедрение интернета вещей.

Главная особенность Narrow Band IoT по сравнению с другими стандартами для M2M – увеличенная емкость сети. Это значит, что одновременно можно подключить сотни или даже тысячи датчиков. При этом устройства обладают исключительной автономностью: они способны работать без подзарядки до десяти лет в самых сложных условиях прохождения сигнала.

«Томская область всегда нацелена на внедрение передовых технологий в производство. Стрежевое и Северск – города с якорными для экономики региона предприятиями, в том числе нефтяной отрасли, где использование NB-IoT может гарантировать точные прогнозы, экономию ресурсов и обеспечить автоматизацию процессов. Эта технология особенно актуальна, если учитывать особенности нашего климата и удалённость населенных пунктов», – сообщает директор филиала МТС в Томской области Марина Фещенко.

Первая в области сеть основе NB-IoT была запущена и протестирована в Томске в мае. Ранее «КС» также писал об опыте компании по внедрению сетей NB-IoT в Новосибирской, Омской области, Красноярском и Алтайском крае.

Сеть NB-IoT поддерживается большинством базовых станций МТС в стандарте LTE в Томской области и обеспечивает быстрое и безопасное подключение и обслуживание любых устройств – датчиков, сенсоров и счетчиков, что позволит внедрять в городах Томской области решения «умного города», а бизнесу региона существенно сократить расходы при внедрении интернета вещей.

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