В совет при президенте РФ по развитию местного самоуправления вошли мэр Омска и глава наукограда Кольцово

Президент РФ Владимир Путин обновил состав совета при главе государства по развитию местного самоуправления. В него вошли 50 человек, в том числе и чиновники из Сибирского федерального округа.

Согласно указу президента РФ, опубликованному на официальном портале правовой информации, теперь совет по развитию местного самоуправления под руководством главы государства состоит из 50 человек.

В обновленном составе совета оказались три представителя органов власти в Сибирском федеральном округе. В муниципальную часть совета вошли мэр Омска Оксана Фадина, глава наукограда Кольцово в Новосибирской области Николай Красников и руководитель Краснотуранского сельсовета в Красноярском крае Вадим Климов.

Президент Владимир Путин по-прежнему председательствует в Совете, а премьер-министр Дмитрий Медведев возглавляет президиум Совета.

Напомним, совет при президенте РФ по развитию местного самоуправления является совещательным органом, созданным в целях совершенствования государственной политики в области местного самоуправления. Основные задачи Совета — подготовка предложений по осуществлению государственной политики в области развития местного самоуправления и определение приоритетных направлений ее реализации, рассмотрение вопросов обеспечения взаимодействия федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления муниципальных образований. Также Совет занимается рассмотрением проектов федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации по вопросам местного самоуправления.

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