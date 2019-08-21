Для комфортной жизни на пенсии трети сибирякам достаточно 30 тыс рублей в месяц

39,4% жителей Сибирского федерального округа считают, что для комфортной жизни на пенсии им достаточно будет дохода в 30 тыс рублей в месяц, еще 22,5% сибиряков хотят встретить старость, получая ежемесячно не менее 45-60 тыс рублей.

Согласно опросу, который провел НПФ Сбербанка, треть сибиряков планируют по выходу на пенсию получать 30 тыс рублей в месяц. В то же время, более 40% опрошенных уверены, что размер выплачиваемой им государственной пенсии будет составлять лишь 15-30 тыс, и обеспечить комфортную жизнь в старости без собственных накоплений им не удастся.

По словам большинства опрошенных жителей Сибири, уровень ежемесячных доходов после выхода на пенсию будет составлять от 15-30 тыс рублей (41,2%). Из них 20,8% респондентов рассчитывают ежемесячно получать от 15-20 тыс, а 20,4% — от 20-30 тыс. 24% рассчитывают на государственную пенсию в размере 10-15 тыс рублей. Сибиряки в возрасте 30-39 лет (около 13% опрошенных) полагают, что им будут выплачивать 30-50 тыс рублей в месяц. На доход более 50 тыс, без учета собственных накоплений, надеется в основном молодежь в возрасте 18-29 лет (7,6% опрошенных).

Самый высокий уровень притязаний у военных. 20% из них говорят, что для комфортной жизни на пенсии им необходимо более 100 тыс рублей. Отметим, что в среднем по России только 2% людей мечтают о таком пенсионном доходе. Самыми скромными оказались домохозяйки и студенты, примерно по 25% опрошенных из этих социальных групп ответили, что для достойной старости им будет достаточно 15-20 тыс рублей. Большинству респондентов, находящихся на госслужбе (около 43% опрошенных), хватит 30 тыс в месяц. Руководители высшего и среднего звена комфорт ценят значительно больше, почти половине (47,4%) из них нужен пенсионный доход в 45-60 тыс рублей.

По данным аналитиков, пенсионные ожидания сибиряков сильно зависят от уровня их доходов в настоящее время. Как говорит директор по развитию НПФ Сбербанка Александр Прокопенков, люди, которые хотят получать после выхода на пенсию до 80% своего привычного трудового дохода, уже осознали, что это реально, если заблаговременно начать заниматься самостоятельными накоплениями и правильно выбрать инвестиционные инструменты.

Также выяснилось, что долгосрочное финансовое планирование в России пока не очень распространено. Только 7% россиян прогнозируют свои доходы и расходы на срок от одного года. Молодые люди распределяют финансы на год вперед вдвое чаще, чем старшее поколение.

Более широкие горизонты планирования характерны для жителей крупных городов и административных центров регионов. Так, в Новосибирске порядка трети жителей прогнозируют свои доходы и расходы на срок от полугода, а 10% – на срок более 1 года.

Анализ разных возрастных групп показал, что молодое поколение новосибирцев вдвое чаще занимается планированием доходов и расходов на год вперед по сравнению с горожанами старшего поколения.

Напомним, подписание документа о пенсионной реформе произошло в начале октября 2018 года в течение считаных часов после того, как законопроект утвердил Совет Федерации. Парламентарии практически единогласно приняли все поправки в законодательстве. Против оказались всего несколько человек.

Правда закон немного смягчили. Документ предусматривает поэтапное повышение пенсионного возраста. Если ранее его хотели увеличить до 65 лет — у мужчин и 63 — для женщин, то теперь согласно закону возраст выхода на пенсию для мужчин будет составлять 65 лет, а для женщин – 60. Большая часть пенсионных изменений вступит в силу уже с 1 января 2019 года.

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