По итогам 1 полугодия 2019 года управление федеральной налоговой службы отсудило у предприятий-банкротов более 1 млрд рублей. На стадии инициирования процедур призания предприятий несостоятельными в бюджет перечислено более 349 млн. руб. В целом за последние 3 года объем поступлений от юридических лиц, признанных банкротами, увеличился в 3 раза.

По данным пресс-службы управления Федеральной налоговой службы (ФНС) по Новосибирской области, большинство организаций, имеющих признаки банкротства, занимаются розничной и оптовой торговлей, перевозками, строительством жилых и нежилых зданий.

Решения о направлении в арбитражный суд заявлений о признании должников банкротами принимаются исключительно ФНС России на основании документов, представляемых инспекциями через управление. Основным из них является анализ имущественного состояния должника не только на настоящий момент, но и за предшествующие три года, проводимый с использованием информационных ресурсов налоговых органов и всевозможных общедоступных источников.

Так, в 1 полугодии 2019 года инспекциями в арбитражный суд было направлено 115 заявлений, в 2018 году – 276, в 2017 году — 220. Возбуждено 80 дел о банкротстве (остальные находятся на рассмотрении суда или возвращены в связи с погашением задолженности). Как отмечают в ФНС, в 1 полугодии 2019 года на стадии инициирования процедур банкротства в бюджет поступило более 349 млн.руб.

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