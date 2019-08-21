Омскую станцию метро «Туполевская» полностью законсервировали

Строители приступили к последнему этапу работ — демонтажу бетонного ограждения вокруг законсервированной станции метро. Уже 1 сентября 2019 года территория будет чистой, а на месте строительной площадки появится газон.

Как сообщает пресс-служба министерства строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области, возведение первоочередного участка метрополитена от станции «Рабочая» до станции «Маршала Жукова» начали в 1993 году, а в 2005 полностью прекратили. За это время был построен участок, протяженностью 27 метров. Впоследствии все силы были сконцентрированы на пусковом участке «Рокоссовского» — «Библиотека имени Пушкина».

В прошлом году правительство Омской области приняло решение законсервировать мокрым способом станцию «Туполевская». Подземное пространство заполнили пластичной песчано-цементно-бетонитовой смесью объемом порядка 4,5 тыс кубических метров. Смесь позволяет в дальнейшем вычистить внутреннее пространство и возобновить строительство.

По словам технического директора КУОО «Управление заказчика по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений» Владимира Плеханова, когда строительство подземной конструкции не завершено, туда могут попадать грунтовые воды. Периодически станция затапливалась, были просадки грунтовых поверхностей. Консервация позволяет полностью избежать просадок, а также обеспечить полную безопасность подземной выработки. Важно, что через время можно вернуться к строительству, потому что станция заполнена не бетоном, а эластичной смесью.

Сейчас станция полностью забутована, ликвидированы все строительные проезды, площадки, остатки материалов, работы на этапе завершения.

Сегодня строители начали демонтаж бетонного ограждения. Данная территория будет засыпана грунтом и засеяна травой. В таком виде участок и передадут в ведение Омска.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» писал, что по итогам проверки 2016 года СП РФ предложила правительству Омской области провести консервацию метро. На тот момент госконтракт на строительство данного объекта был расторгнут, его возведение не велась уже 2 года, а готовность составляла всего 36%. Стоит отметить, что региональные власти хотели запустить метро в 2016 году к 300-летию Омска. Началось же строительство метрополитена еще в 1992 году.

В мае 2019 года на заседании регионального правительства было принято решение о консервации одного из участков омского метрополитена от станции «Рабочая» до станции «Маршала Жукова» путем заполнения его цементно-песчаным раствором.

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