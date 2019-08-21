Ботанический сад СО РАН поможет в озеленении Новосибирска

Сибирский ботанический сад СО РАН готов помочь мэрии Новосибирска в создании и содержании зеленых насаждений на территории города. Одним из первых проектов может стать обновление деревьев и кустарников на Красном проспекте и в Центральном парке.

Как сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска, глава города Анатолий Локоть и директор Центрального сибирского ботанического сада СО РАН Евгений Банаев подписали соглашение о сотрудничестве. Стороны намерены взаимодействовать в реализации проектов по озеленению Новосибирска.

Как отметил градоначальник, взаимодействие с Сибирским отделением Российской академии наук – одно из магистральных направлений развития Новосибирска. Последние пять лет муниципалитет активно выстраиваем сотрудничество с институтами СО РАН, и подписание соглашения с Ботаническим садом – это отправная точка для дальнейшей системной деятельности.

Соглашение заключено на пять лет и нацелено на сотрудничество в озеленении города, обеспечении сохранения, восстановления и развития зеленого фонда, создание благоприятной окружающей среды.

По словам председателя СО РАН Валентина Пармона, на базе ботанического сада функционирует питомник, который может обеспечивать саженцами весь город, наработан опыт озеленения территорий, наблюдения за лесами.

«Мы рассматриваем Ботанический сад как центр, в котором накоплен огромный опыт по адаптации и акклиматизации растений, а также как интересное место для туристов, гостей города и самих новосибирцев. Сейчас мы прорабатываем с Музеем Новосибирска возможность проведения здесь экскурсий об истории сибирских растений, самого сада», – подчеркнула начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Анна Терешкова.

Планируется, что первым совместным проектом станет обновление деревьев на Красном проспекте. Но для начала специалисты проведут на этой территории научные исследования почвы, чтобы понять какие растения лучше высаживать, чтобы они хорошо прижились в условиях центра города.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» сообщал, что мэр Новосибирска Анатолий Локоть поставил задачу к 1 сентября завершить капитальный ремонт здания на ул. Тополевой, 31, в котором разместится школа для детей с ограниченными возможностями здоровья «Перспектива».

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