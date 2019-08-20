Главгосэкспертиза одобрила проект станции метро «Спортивная» в Новосибирске. Об этом во вторник сообщил глава города Анатолий Локоть.

«Сегодня мы официально получили положительное заключение «Главного управления государственной экспертизы» на документацию. Все выданные ранее замечания по технической и сметной части в проекте учтены», — написал Анатолий Локоть в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте». По словам градоначальника, сейчас площадка для строительства станции метро уже готова. На территории провели демонтаж построек, срезали и выровняли грунт на площади 26 тыс. кв. м, выполнили планировку, завезли 800 т песка, подведено временное электроснабжение. Мэр Новосибирска добавил, что станцию «Спортивная» планируется запустить в 2022 году.

Напомним, в июне текущего года, в ходе первой экспертизы проекта, федеральное ведомство выдало отрицательное заключение по станции. Отмечалось, что документация была подготовлена ОАО «Сибгипротранс», МУП города Новосибирска «Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений», ООО «Инженерный консалтинговый центр «Промтехбезопасность» и АО «Стройизыскания». Новая станция метро на левом берегу Новосибирска строится в преддверии проведения Молодежного чемпионата мира в 2023 году. Объем инвестиций в строительство станции, по предварительным оценкам, составит 1,2 млрд рублей.

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