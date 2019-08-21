«Континент Сибирь» продолжает рубрику «Рекламный практикум», в рамках которой сибирские маркетологи и PR-специалисты различных отраслей экономики оценивают эффективность тех или иных «кейсов» по продвижению. В продолжении темы качества маркетинга региональных медицинских учреждений «Континент Сибирь» предложил экспертам поделиться мнением о свежем рекламном видеоролике сети стоматологических клиник iDent.

Рекламное видео новосибирской сети стоматологических клиник iDent активно транслировалось на разных платформах, например, в Пирсе «Новотелекома». Многие наблюдатели констатировали чрезмерно высокое количество показов этого видео. В ролике главный врач iDent Михаил Тодер, директор Инна Тодер и управляющая Ольга Аверина по очереди рассказывают о разных преимуществах имплантации в сети клиник iDent.

Участники рекламного рынка негативно оценили качество этого видео при его обсуждении в соцсетях, инициированном редакцией «Континента Сибирь». «Тот случай, когда вместо «Ай» (iDent — «КС») получается «Ой». Неужели самим не видно?», — задался вопросом арт-директор Allodesign! Александр Логинов.

«Конкретно этот ролик, на мой взгляд — антиреклама. Снято убого, темные лица, корявая озвучка. А доктора то может в клинике хорошие, но они не актеры, — высказал свое мнение видеодизайнер Эдуард Муратов. — В любом случае реклама — это деньги клиента. Чем она дороже, тем меньше в цене услуги самой услуги. Тут «продакшн» очевидно мегаэкономичный, но вот количество показов зашкаливает. У них там конвейер что-ли?»

В свою очередь креативный директор агентства CLUBNIK Михаил Надымов констатировал, что этот ролик «пойдет для конца 90-ых».

В защиту ролика выступил креативный продюсер Игорь Борисов. «Не совсем уж всё плохо-то. Как минимум карту анимировали (уже работа), титры поставили, свет какой-то. Пусть криво, но ставили. Две камеры было, или их иллюзия, за счет дублей в интервью. Правда, монтаж нарубленный под конец. Но в целом это вполне обычный для Новосибирска ролик, так как уровень роликов новосибирского интернета, как говорится, «спасибо, что не на мобил»! Думаю, какой-либо продакшн у этого видео наверняка был», — отметил Игорь Борисов.

В целом участники обсуждения констатировали, что новосибирская сфера частных клиник пока не отличается высоким качеством продвижения в диджитал-среде. «Навскидку не могу вспомнить новосибирскую медицинскую клинику, которая отложилась бы в подсознании за счет какой-то яркой активности в диджитал-пространстве», — пояснил Игорь Борисов, добавляя, что возможно он не является представителем целевой аудитории.

Ранее о том, что маркетинг новосибирских клиник нуждается в выходе на качественно новый уровень, признавали и сами его участники. «В одном только Новосибирске более 500 стоматологических клиник, слышат же жители города более-менее часто лишь о 10-12, дальше — хуже: эти 10-12 сливаются для них за некоторым редким исключением в одну общую серую массу «дентов»,— отмечал ранее «Континенту Сибирь» врач-хирург-имплантолог, директор по развитию Центра имплантологии и хирургии «Эдем» Марк Шабалин. — То есть речь идет даже не столько о низком уровне рекламной активности, речь идет об отсутствии у клиник четкого позиционирования и бренд-платформы: нет понимая своего места на рынке и своих отличий от конкурентов. Не понимая этого сами, клиники, соответственно, не могут донести все это и до умов потребителей. Как следствие, клиники, которые вовремя начнут работать в области именно качественного маркетинга, займут львиную долю рынка уже в ближайшие годы. Времена, когда главный врач сам решает, где и какую рекламу размещать, уходят в прошлое».

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