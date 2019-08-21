Более 700 многоквартирных домов в Новосибирской области капитально отремонтируют до конца 2019 года

В Новосибирской области в 2019 году капитально отремонтируют порядка 700 многоквартирных домов. На эти цели будет направлено порядка 2 млрд рублей.

Как сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области, в настоящее время работы по капитальному ремонту в регионе идут полным ходом. Практически на всех запланированных объектах разработана проектно-сметная документация, проведены конкурсные процедуры на строительно-монтажные работы, а часть объектов уже завершена.

По словам заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Елены Макавчик, на сегодняшний день уже выполнены работы по капитальному ремонту на 277 многоквартирных домах, сейчас ведутся работы на 269 объектах. Все запланированные на 2019 год объекты планируют завершить в установленные сроки.

Один из положительных примеров проведения капитального ремонта является дом, расположенный по ул. Ленина, 18 в Новосибирске. Данный объект был построен в 1957 году и включен в региональную программу капитального ремонта общего имущества в МКД на территории Новосибирской области на 2014-2043 годы. В 2018 подрядчики выполнили капремонт внутридомовых инженерных систем горячего и холодного водоснабжения, а также водоотведения. Работы текущего года включают ремонт фасада. Срок завершения работ – начало октября 2019.

Как отметила Елена Макавчик, работы на всех объектах проводились комплексно. Данный принцип капитального ремонта многоквартирных домов берется за основу при планировании работ на очередной период.

Добавим, что общее количество домов, которые запланировали отремонтировать в 2017-2019 годах – 2072, в настоящее время полностью завершены работы более чем на 1500 объектах.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» писал, что с 2014 года в Новосибирске капитально отремонтировано более 1650 домов. В 2019 в планах привести в порядок 518 многоквартирных домов, причем 153 из них уже отремонтированы, а более 180 — находятся в работе. По информации пресс-центра мэрии Новосибирска, судя по темпам, задача этого года будет выполнена в запланированном объеме и в заявленные сроки.

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