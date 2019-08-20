Новосибирская компания «Кварсис Инвест» отказалась строить аквапарк в Саратове. Об этом во вторник в эфире «Эха Москвы» заявил заместитель председателя правительства Саратовской области Вадим Ойкин.

«Было подписано соглашение о намерениях с руководителем предприятия. Мы со своей стороны выполнили все условия, сделали предложения по земельному участку, по подключению к технологическим коммуникациям, но у собственника, в силу каких-то своих причин, не получилось начать реализацию этого проекта», — сказал в студии радиостанции Вадим Ойкин. По словам чиновника, власти региона не остановятся на этом и будут искать потенциальных инвесторов. Этим занимается Корпорация развития Саратовской области. «Пока конкретно ничего не могу сказать, но надеюсь, что когда-нибудь, аквапарк появится», — резюмировал зампредправительства.

Планы по реализации «Кварсис Инвестом» масштабного инвестиционного проекта в Саратовской области – оздоровительного комплекса с гостиницей и аквапарком – были озвучены весной прошлого года. Соответствующий документ в ходе Саратовского экономического форума подписали глава региона Валерий Радаев и директор ЗАО «Кварсис Инвест» Наталия Муханова. Предполагалось, что саратовский аквапарк станет копией новосибирского «Аквамира», который также возводил «Кварсис», с искусственным морем площадью тысячу квадратных метров, более 150 аттракционами, 13 водными горками, десятками джакузи и бассейнов. Предполагаемые инвестиции в проект оценивались в 3 млрд рублей.

Напомним, в июле текущего года арбитражный суд Новосибирской области по исковому заявлению Межтопэнергобанка признал банкротом ООО «Байр-Строй», входящее в группу «Кварсис». В компании введено конкурсное производство сроком на шесть месяцев. Кроме того, в конце апреля 2019 года зарегистрированное в Омске ООО «Финансово-промышленная организация «Доверие» (ФПО «Доверие») потребовало банкротства компании «Кварсис-Риэлт», входящей в строившую новосибирский аквапарк ГК «Кварсис». Сумма исковых требований составляет 398,7 млн рублей.

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