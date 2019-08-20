Губернатор Новосибирской области поручил усовершенствовать систему по поиску, поддержке и развитию одаренных детей

Попечительский совет центра поддержки талантливых детей «Альтаир» рассмотрел развитие и усиление ключевых направлений работы. В первом заседании совета приняли участие губернатор Новосибирской области Андрей Травников и руководитель образовательного фонда «Талант и успех» Елена Шмелёва.

Участники совета обсудили двухлетний план работы центра «Альтаир», а также представили состав будущего экспертного совета учреждения. В него вошли представители вузов и школ, чьи ученики успешно выступают на научных олимпиадах, преподаватели СУНЦ НГУ, а также специалисты в сфере спорта, культуры и т.д.

Губернатор отметил, что уже утверждены три направления работы с одаренными детьми — «Наука», «Искусство» и «Спорт». Особое внимание будут уделять математике, физике, химии, биологии, информатике, а также ключевым тематикам проектной деятельности, соответствующим НТИ. Направление «Спорт» будет включать в себя шахматы, лыжи и самбо, а «Искусство» – изобразительное искусство, хоровое пение и литературное творчество.

Кроме того, члены попечительского совета ознакомились с реализацией программ по ключевым направлениям в РЦ «Альтаир». В частности, оценили модули образовательных программ по самбо, исследовательской и проектной деятельности «Дизайн архитектурной среды» и «Урбанистика». Также состоялась рабочая встреча главы региона и руководителя образовательного фонда «Талант и успех» Елены Шмелёвой. Стороны обсудили развитие центра «Альтаир» в рамках нацпроекта «Образование» с учетом модели сочинского центра «Сириус».

В рамках совещания Елене Шмелёвой предложили войти в состав попечительского совета РЦ «Альтаир». Она высоко оценила новосибирские наработки и предложила расширить состав экспертного совета центра.

Так, в первый год работы «Альтаира» по направлению «Наука» были проведены три областные проектные смены «Большие вызовы». По их итогам школьниками разработаны идеи научно-технологических проектов по 12 направлениям НТИ. Из 26-ти победителей и призеров 11 проявили себя на Всероссийском этапе в ОЦ «Сириус».

С августа 2019 года на сайте «Альтаира» объявлен отбор на шесть новых смен по направлению «Спорт» и три смены по направлению «Искусство».

По итогам обсуждения Андрей Травников поручил совершенствовать региональную систему выявления талантливых обучающихся для участия в образовательных программах «Альтаира» и привлечения специалистов российского уровня к работе по каждому из выбранных направлений. Как подчеркнул губернатор, необходимо организовать научно-методическое сопровождение деятельности муниципальных ресурсных центров по работе с талантливыми и высокомотивированными детьми.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» рассказывал, что в конце января 2019 года стало известно, что власти планируют создать региональный центр выявления и поддержки одаренных детей «Альтаир» с учетом опыта образовательного фонда «Талант и успех».

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