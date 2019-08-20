Сбербанк снижает ставки по ипотечным кредитам для военнослужащих

Сбербанк снижает ставки по военной ипотеке на 0,3 п.п. в рамках программы жилищного кредитования. Теперь приобрести готовое или строящееся жилье можно по программе «Военная ипотека» от 9,2% годовых.

Сбербанк снижает процентные ставки по ипотечным кредитам для военнослужащих на 0,3 п. п. (с 9,5% до 9,2%). Теперь приобрести квартиры в новостройках и на вторичном рынке можно от 9,2% годовых по военной ипотеке.

По информации пресс-службы Сбербанка, предложение предоставляется военнослужащим — участникам накопительно-ипотечной системы, имеющим право на получение целевого жилищного займа на основании федерального закона «О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих».

По словам заместителя председателя правления Сбербанка Светланы Кирсановой, снижение ставок по ипотеке поможет военнослужащим приобрести собственное жилье, обеспечит для них надежный тыл и уверенность в будущем.

Ранее Сбербанк снизил процентные ставки на основную линейку продуктов ипотечного кредитования до 0,7 п.п. Приобрести квартиры в новостройке в ипотеку можно по ставке от 7,6% годовых, а квартиру на вторичном рынке — от 9,1%.

Кроме того, дополнительно был увеличен дисконт для участников зарплатного проекта Сбербанка на 0,2 п.п. и теперь составляет 0,5 п.п. (ранее он был 0,3 п.п.). Дисконт распространяется на готовое и строящееся жилье, загородную недвижимость, строительство жилого дома, покупку гаража и парковочного места, а также нецелевой кредит под залог недвижимости.

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