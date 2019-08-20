Популярный в России сервис экспресс-доставки товаров с полок магазинов Instamart начинает работать в Новосибирске. Этот город станет вторым в Сибири, где Instamart начал работать в этом году. В прошлом месяце сервис стартовал в Омске, а уже в сентябре планирует выйти в Красноярск.

Instamart – это стремительно растущий сервис доставки продуктов с полок магазинов. Компания была основана в 2013 году тремя инвестиционными аналитиками – Петром Федченковым и братьями Дмитрием и Андреем Жулиными. Первым партнером компании стала мелкооптовая торговая сеть METRO Cash&Carry, позднее было подписано соглашение с «Ашаном». С марта 2019 года Instamart является привилегированным партнером METRO Cash&Carry по всей России. В среднем в месяц осуществляется более 30 000 доставок со средним чеком около 4500 рублей.

«Рынок доставки продуктов в России сейчас активно формируется. На текущий момент весь рынок фудтех составляет, по оценкам экспертов, всего 0,2% от продаж продуктов в оффлайне. И если в Москве и Санкт-Петербурге компаний, которые занимаются онлайн-продажей продуктов питания и других товаров для дома достаточно, то в регионах предложения практически нет. Есть некоторое количество небольших локальных игроков, но в одиночку им сложнее раскачать еще формирующийся рынок. Поэтому здесь конкуренция только на благо», — пояснил «Континенту Сибирь» операционный директор Instamart Артур Саркисов. По его словам, в таких крупных городах Сибири, как Новосибирск, Омск, Красноярск, скрытая потребность в сервисе огромная, поскольку в регионе много активно работающих людей, много молодых семей и мам с маленькими детьми – все эти люди были бы рады часть своих хлопот и рутины поручить профессионалам.

«В Новосибирск мы выходим с нашим ключевым партнером METRO Cash&Carry и будем покрывать почти 90% города, позднее планируем расширить зону доставки из этой сети, и возможно подключим гипермаркет «АШАН» и кого-то из местных игроков ритейла», — пояснил Артур Саркисов.

Предполагается, что с 27 августа новосибирцы смогут заказать с доставкой на дом или в офис продукты и другие товары из гипермаркета METRO, включая электронику, автотовары, товары для сада, бытовую химию – в общей сложности более 23 000 товаров. До конца сентября для новосибирцев доставка будет бесплатной. Согласно бизнес-модели Instamart, цены для потребителя устанавливаются такие же, как и на товары, которые стоят на полках гипермаркетов, с которыми работает сервис.

«Первые месяцы работы в Новосибирске мы должны будем оценить востребованность услуги в целом, услышать первые отзывы клиентов. К концу декабря планируем делать более 100 доставок в день. В более отдаленной перспективе хотим стать лидером доставки продуктов в Новосибирске и всем Сибирском округе», — резюмировал Артур Саркисов.

Стоит отметить, что в запуск нового города в компании инвестируют порядка 2 миллионов рублей, не считая стоимости самой технологической платформы. Уже в 2020 году в Instamart планируют запускать сервис в городах с населением от 700 тыс. «Рассматриваем такие города как Томск, Иркутск, Барнаул. Но точнее определимся с планом по новыми городами уже ближе к концу текущего года», — пояснил Артур Саркисов.

Напомним, что в мае 2019 года основатель новосибирской сети кофеен PRIMETIME COFFEE и совладелец сети стрит-фуда «Дядя Дёнер» Антон Горестов объявил о вхождении в уставной капитал сервиса доставки продуктов «КОРЗИНАМАГ». Этот сервис позволяет заказывать продукты и товары из магазинов «METRO», «ГИГАНТ», «МЕГАС», кофеен PRIMETIME COFFEE.

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