Сегодня, 20 августа, в Алтайском отделении ПАО «МегаФон» назначен новый руководитель. Им стал Дмитрий Сидоренко, ранее работавший в МТС и Tele2. Прежний директор, Валерий Казаченко, как уточнили в «МегаФоне», ушел из компании.

Ключевыми направлениями работы директора Алтайского отделения «МегаФона», в зону ответственности которого входит и Республика Алтай, станут дальнейшее строительство сети связи, укрепление абонентской базы оператора в сегменте массового рынка, а также увеличение присутствия оператора на рынке услуг для бизнеса и государства. Сюда же входит развитие сферы ИКТ-проектов для государственных и муниципальных органов.

«Одной из главных особенностей Алтайского края всегда выступала обширная территория и большое количество городов и населенных пунктов, что накладывает свой отпечаток на развитие сетевой инфраструктуры в регионе, – прокомментировал директор по региональному развитию ПАО «МегаФон» Андрей Шишковский. – Опыт Дмитрия Сидоренко в области фиксированной и беспроводной связи поможет «МегаФону» и дальше предлагать нашим клиентам услуги сетей 3G и 4G на самых высоких скоростях».

Также он уточнил, что «МегаФон» в рамках реализации программы «Цифровая экономика» продолжит развитие ИКТ-проектов, важнейшим компонентом которой будет выступать технология «Интернета вещей», востребованная в транспорте, логистике, сельском хозяйстве и на производственных предприятиях Алтая.

В отрасли связи Дмитрий Сидоренко работает с 2001 года. В качестве начальника отдела маркетинга он принимал участие в запуске сети МТС в Нижегородской области. После этого занимался объединением сотовых активов «Ростелекома» в Поволжье в 2004-2005 годах. Далее он был директором нескольких телеком-проектов, после чего c 2012 по 2017 годы возглавлял Сахалинский филиал Tele2.

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