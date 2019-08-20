АСИ предложило сделать систему детского отдыха одним из показателей эффективности губернаторов

Агентство стратегических инициатив (АСИ) разработало федеральный проект для повышения доступности детского отдыха и оздоровления. В рамках подготовленной «дорожной карты» эксперты предложили включить уровень регионального развития системы детского отдыха в параметр оценки эффективности губернаторов.

По информации пресс-службы агентства стратегических инициатив, помимо того, чтобы сделать систему детского отдыха одним из показателей эффективности губернаторов, специалисты считают необходимым также создать единую базу данных по заброшенным детским лагерям, которые можно реконструировать и в дальнейшем увеличить число отдыхающих ребятишек на 1,5 млн человек. Базу данных планируют сформировать в 2020 году усилиями минпросвещения, минэкономразвития и региональных властей.

По данным Росстата, в летних лагерях в 2018 году побывали 5,6 из 18,7 млн детей в России (30%), однако за городом отдыхали только 1,9 млн человек (10,1%).

Эксперты отмечают, что от бизнеса ожидают инвестиций по меньшей мере на 62,8 млрд рублей для модернизации лагерей. Кроме того, должна быть внедрена система государственно-частного партнерства для привлечения предпринимателей и общественников в организацию детского отдыха.

При этом, как сообщает пресс-служба АСИ, участие регионов в создании новых лагерей пройдет через софинансирование расходов на строительство «в размере не более 40% капитальных затрат и компенсации концессионеру части недополученных доходов в период его эксплуатации». Это поможет привлечь инвестиции в эту область и сохранить контроль государства над детскими лагерями.

«Реализация мероприятий «дорожной карты» позволит cформировать благоприятную среду для предоставления негосударственными поставщиками услуг по организации отдыха и оздоровления детей. Повысится доступность данных услуг, увеличится доля негосударственного сектора, будет модернизирована существующая инфраструктура и произойдет оптимизация бюджетных расходов в сфере детского отдыха», — отметил руководитель проектного офиса, советник президента ГК «Просвещение» Отто Сопроненко.

Налоговые отчисления в федеральный и региональные бюджеты за время реализации проекта составят 105,1 млрд рублей, будет создано более 52 тыс рабочих мест. Разработанный АСИ документ в ближайшее время передадут на рассмотрение в минэкономразвития, сейчас он находится в минпросвещения. Проект планируется утвердить к декабрю 2020 года.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» писал, что ход строительства двух долгожданных детских садов в микрорайоне «Чистая Слобода» проверил мэр Новосибирска Анатолий Локоть в рамках выездного совещания в Ленинском районе. Кроме того, глава города проконтролировал готовность первой в Новосибирске социальной гостиницы для сирот, а также ход благоустройства дорог в частном секторе.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.